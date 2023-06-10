1śt بث مباشر مانشستر سيتي وإنتر ميلان Man City × Inter Milan اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مانشستر سيتي وإنتر ميلان، بحث كبير جداً من جانب جميع محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية في العالم كله عن بث مباشر مانشستر سيتي وإنتر ميلان اليوم في نهائي دوري أبطال اوروبا ٢٠٢٣، حيث لم يعد يفصلنا سوا مباراة واحدة فقط على نهاية البطولة في واحدة من أقوى المباريات في هذا الموسم، ونقدم لكم في السطور القادمة كل تفاصيل هذه المباراة القوية.

بث مباشر مانشستر سيتي وإنتر ميلان



بث مباشر مانشستر سيتي وإنتر ميلان، أقل من ساعة واحدة على انطلاق بث مباشر مانشستر سيتي وإنتر ميلان اليوم في نهائي دوري ابطال اوروبا 2023، تلك المباراة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في شتى بقاع العالم، حيث كان الفريق الإنجليزي مان سيتي قد وصل إلى الدور النهائي بعد إقصاء المرينجي ويال مدريد في الدور نصف النهائي بينما أقصى الفريق الإيطالي إنتر ميلان الغريم التقليدي إي سي ميلان، ويسعى كلا الفريقان إلى الفوز بالبطولة الأوروبية الأغلى.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي والإنتر بث مباشر

بث مباشر مانشستر سيتي وإنتر ميلان، أعلن كلا المدربان عن تشكيلة الفريقان في المباراة المنتظرة وجاء التشكيل على النحو التالي:-

تشكيلة مان سيتي: إندرسون – دياز – أكانجي – دياز – رودري – ستونز – جوندوجان – دي بروين – جريلتش – برناندو سيلفا – هالاند.

تشكيلة إنتر ميلان: أونانا – أتشيربي – باستوني – باريلا – ديماركو – دومفريس – أوغلو – بروزوفيتش – مارتينيز – دجيكو.