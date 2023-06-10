“بالدرجات” لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الأول 2023 azhar.gov.eg

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية كشف عنه قطاع المعاهد الأزهرية بعد اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل مشيخة الأزهر منذ قليل، موضحة أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الدور الأول 2023 بلغت نحو 71% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات ما يزيد عن 15 الف طالب وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 الدور الأول

بحسب تصريحات مشيخة الأزهر أن عدد الطلاب الناجحين في نتيجة الدور الأول بالشهادة الإعدادية نحو 11 ألف طالب وطالبة، موضحة أن النتيجة سوف ترفع فور اعتمادها من وكيل الأزهر على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية بهدف التيسير على الطلاب في معرفتها.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية أن لجان التصحيح قد راعت الدقة التامة خلال عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب ومراجعتها بدقة شديدة حتى ينال كل طالب حقه.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس

يستطيع أي طالب معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الدور الأول للعام الدراسي الحالي برقم الجلوس من خلال إجراء هذه الخطوات البسيطة للغاية:

زيارة رابط بوابة الازهر الإلكترونية هنا.

اضغط على ايقونة نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2023

اختار المنطقة الأزهرية التابع لها المعهد الأزهري الخاص بك.

دون رقم جلوسك ثم اضغط على أيقونة استعلم

خلال ثوان سوف تظهر جميع الدرجات الخاص بك في النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 بالاسم

يستطيع أي طالب بالمرحلة الإعدادية الأزهرية معرفة نتيجة الدور الأول 2023 بالاسم من خلال إجراء هذه الخطوات التالية: