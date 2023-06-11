“هُنا”..natiga.azhar.eg ظهرت نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول ٢٠٢٢ /٢٠٢٣

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، بعد طول من الإنتظار والترقب أعلنت مشيخة الأزهر الشريف في بيان لها، منذ قليل، إعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح لإجابات أبنائنا الطلاب في جميع المعاهد الأزهرية علي مستوي الجمهورية وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

نشرت الصفحة الرسمية لمشيخة الأزهر الشريف، بيانًا أعلنت فيه إعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، في مشيخة الأزهر؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 166206) طالبا وطالبة، حضر منهم( (164563)، وبلغ إجمالي الناجحين (124710) بنسبة (75.78%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (41496).

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (155536) طالبا وطالبة، حضر منهم (153717)، وبلغ إجمالي الناجحين (110119) بنسبة 71.64%، ومن لهم دور ثان (45416 ).

رابط الإستعلام نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول

وإليكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة النتيجة بكل سهولة ويسر من خلال إتباع التالي:

1- الدخول علي بوابة الأزهر الشريف.

2- ثم إختيار نتائج الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية.

3- ثم تحديد المرحلة التعليمية.

3- ثم تحديد المنطقة.

4- وعليك إدخال رقم الجلوس.

5- ثم النقر علي كلمة عرض النتائج.

موقع نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

يواصل الآلاف م الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي الأزهري والسادس الإبتدائي الأزهري، البحث عن موقع نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 والتي أعلنت اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 فور إعتمادها من وكيل المشيخة.

نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

أسدل الستار اليوم، علي إعلان نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف عقب إعتماد النتيجة رسميًا من وكيل مشيخة الأزهر الشريف فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق لإجابات الطلاب في الصف السادس الإبتدائي الأزهري والثالث الإعدادي الأزهري.