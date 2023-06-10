نتائجنا.. نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2023 الدور الأول her

نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2023 الدور الأول تزايدت معدلات البحث عنها للتعرف عليها بشكل سريع ونحن نقدمها لكم فى ذلك التقرير وكذلك نقدم لكم النتيجة عبر موقع نتائجنا وخاصة أن وزارة التعليم العراقية أكدت فى بيان رسمي لها أنه سيتم الإعلان عن نتائج فور الانتهاء من المراجعة وتصحيح الاختبارات مما جعل الترقب عليها فى ارتفاع مستمر حتى يطمئن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

نتائج الصف الثالث متوسط

وحول مجريات الامتحانات فقد أكدت الوزارة أن الامتحانات أجريت على أحسن وجه مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الانضباط في جميع اللجان بكافة الإدارات التعليمية في جميع أنحاء العراق ولم يتم تقديم أي شكاوى أثناء عملية أداء الاختبارات.

وزارة التربية في العراق

رابط نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2023 خصصت له وزارة التربية في العراق موقع إلكتروني للإعلان عن النتائج من خلاله وذلك حتى يكون بعيدا عن التشوية المتعمد من بعض المواقع الالكترونية والتسهيل على الطلاب استخراج النتائج من خلال خطوات سهلة ومبسطة نستعرضها لكم أيضا.

رابط موقع نتائجنا

ويعد موقع نتائجنا موقع رسمي تابع لوزارة التربية العراقي ويمكن للطلاب والطالبات استخراج نتائج الثالث متوسط العراق من خلاله فى ظل الخطوات المدرجة فى التالى بكل سهولة ويسر:

الدخول على الصفحة الرئيسية اضغط على “نتائج الصف الثالث المتوسط”.

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني “نتائجنا”.

اضغط على أيقونة “النتائج الدراسية”.

اختار “نتائج الدور الأول”.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

كتابة كافة المعلومات و الخاصة بالطالب المطلوبة على الموقع والتأكد من أنها صحيحة.

اضغط على أيقونة استعلام، وستظهر لك النتيجة على الفور.

موعد نتائج الصف الثالث متوسط

وفى بشرى للطلاب والطالبات أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم بالعراق أن نتيجة الصف الثالث المتوسط هذا العام مرتفعة عن الأعوام السابقة ولا يوجد عدد كبير من الراسبين مما يزيح حالة الخوف من إصدار النتيجة ودرجاتها ومن المنتظر أن يتم عرض نتيجة الصف الثالث المتوسط فى جميع المحافظات العراقية عقب الانتهاء من تصحيح الاوراق ورصد الدرجات ومراجعة جميع الدرجات النهائية.