“من هنا” طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة في العراق

أولياء الأمور هذه الفترة يهتمون بمعرفة الطريقة المخصصة للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في عام 2023 في محافظة البصرة، حيثُ أكدت وزارة التربية والتعليم بالعراق أنه بإمكان كافة طلاب الصف السادس الابتدائي أن يقومون بالاستعلام عن النتيجة عند القيام باعتمادها من قبل الوزارة والذي سوف يتم فور تصحيح الامتحانات بالإضافة إلى رصد درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية، بالإضافة إلى أن الوزارة أوضحت أمر ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي في الكثير من المحافظات العراقية على الموقع الإلكتروني.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة

بعد القليل من الساعات سوف يتم الإعلان عن نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة البصرة، والطلاب في انتظار توضيح اعتماد النتيجة وهم في حالة من القلق وبحاجة للاطمئنان من تقديراتهم في كافة المواد، حيثُ أن الوزارة قامت باعتماد النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي المعروف باسم نتائجنا ونتيجة الصف السادس الابتدائي في البصرة تقرر أن يتم ظهورها في القليل من الساعات القادمة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من الخطوات الآتية: