نزلت الان.. كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة عبر مظلتي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

بحث كثير من المواطنين العراقيين عن قائمة بأسماء المشمولين أو المقبولين في الرعاية الاجتماعية ٢٠٢٣ على الإنترنت، وهذا بعدما تطلعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية لتوفير منح دعم مالي للأسر المحتاجة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا العاطلين عن العمل بالإضافة إلى النساء الأرامل والمطلقات بدون عائل، وبناءً على ذلك بلغ عدد المتقدمين للحصول على المنحة ٣٠٠ ألف مواطن وكل هذا العدد يرغب في الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة ٩ والأخيرة وسنذكر خطوات الاستعلام بالتفصيل.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يتمكن المواطن العراقي الاستعلام عن قائمة المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق باتباع خطوات سهلة عبر الإنترنت كما يلي:

يدخل المواطن على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الموجود على الإنترنت من هذا الرابط: http://molsa.gov.iq/ ، أو الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مظلتي من الرابط التالي: https://spa.gov.iq/umbrella/ . يضغط بعد ذلك على: خانة البحث عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2023. يملء الخانات الفارغة بالبيانات الشخصية. يكتب رقم بطاقته التموينية. ينقر فوق خانة البحث لتظهر النتائج.

ما شروط استحقاق المواطنين للرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ٢٠٢٣ ؟

يجب وجود بعض الشروط المحددة لقبول المواطنين المتقدمين في الرعاية الاجتماعية والحصول على الوجبة التاسعة والوجبات القديمة الأخرى ومن أمثلة هذه الشروط نجد التالي:

يُشترط أن يكون الراغب في الحصول على منحة الوجبة التاسعة عراقي الجنسية.

شرط تسجيل الكفيل من قبل في الشئون الاجتماعية للحصول على الدعم.

تقديم المواطن صاحب الطلب كافة المعلومات والبيانات الشخصية بشكل صحيح.

إحضار كافة المستندات والوثائق الرسمية المطلوبة من خلال الشئون الاجتماعية، والتأكد من دعمها رسميًا من الجهات المعنية.

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية 2023

قد صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العراق بإعلانها عن بعض الكشوفات الخاصة بأسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجية التاسعة ٢٠٢٣، بالإضافة إلى استكمالها لإعلان المجموعة المتبقية من الأسماء في الفترة القادمة لمساعدة المواطنين المتقدمين في الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية كاملة والدعم المادي المقرر لهم بعد تحقيق فيهم كافة الشروط التي ذكرناها بالأعلى ومراجعة طلبهم المقدم.