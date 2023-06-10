الان ظهرت.. رابط نتيجة الابتدائية الازهرية 2023 برقم الجلوس عبر مواقع وزارة التربية والتعليم الازهرية

تم إصدار نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وقد احتلت نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري المرتبة الأولى في قائمة البحث على جوجل خلال الساعات الأخيرة.جاء ذلك في وقت تزامنت فيه الأخبار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور الأول في بداية هذا الأسبوع بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من قبل وكيل مشيخة الأزهر الشريف. ونستعرض في هذه المقالة الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الشريف.

نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أفصحت بوابة الأزهر الشريف عن رابط الاستعلام بواسطة رقم الجلوس للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2023 في بيان رسمي.

أشار البيان إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية قد أنهى عملية الرصد والمراجعة، واستلم النتائج من المناطق المختلفة لكلا الشهادتين الابتدائية والاعدادية.

وفي الوقت الحالي، يتم مراجعة الدرجات في الكنترولات استعدادًا لاعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور الأول عبر بوابة الازهر الشريف.

نتيجة الصف السادس الإبتدائي الأزهري 2023

في تصريحات صحفية، أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه يتم حاليًا العمل على عملية الرصد والتدقيق للدرجات، استعدادًا لإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.

وسيتم أيضًا الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الابتدائية الازهرية لطلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري.

رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

للاطلاع على نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري الفصل الدراسي الثاني، يتم اتباع الخطوات التالية عبر زيارة رابط natiga.azhar.eg على بوابة الأزهر الإلكترونية:

افتح موقع بوابة الأزهر الإلكترونية في متصفح الويب الخاص بك.

ابحث على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.

ستُطلب منك إدخال رقم الجلوس الخاص بك في الحقل المخصص.

بعد ذلك، قم بالنقر على زر “عرض النتائج”.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الصف السادس والاطلاع على جميع درجاتك فور ظهورها بشكل رسمى من مشيخة الأزهر.