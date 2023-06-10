ŇÔŴ 2ńd Match بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان يلاشوت اليوم 26-10-2023|kora live بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان

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كورة ستار مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان بث مباشر… ومن المتوقع أن تشهد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم منافسة نارية قوية بين الفريقين، ومن المؤكد أن كل منهما سيدخل اللقاء man-city-vs-inter سعياً لخطف اللقب والتتوج به، لا بديل عن الفوز هو شعار مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا يلاشوت.

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الأسطورة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان الآن…يشاهد اليوم محبي وعاشقي الساحرة المستديرة مباراة نارية حاسمة لاتقبل القسمة على اثنين وهي مباراة نهائي بطولة دوري أبطال اوروبا للموسم الحالي 2023، وهي اللقاء المرتقب من قبل الملايين ماتش مانشستر سيتي وانتر ميلان، اللقاء المرتقب بعد مشوار حافل للفريقين على مدار الأسابيع الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بث مباشر يلا شوت

…. تأهل مانشستر سيتي للدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 بعد فوزه على بايرن موينخ في الدور ال8، وفي الدور قبل النهائي استطاع بكل نجاح أن يطيح بالعملاق المالكي ريال مدريد حامل اللقب.

.. وعلى الجانب الأخر صعد فريق انتر ميلان لنهائي دوري أبطال أوروبا ليتقابل مع مانشستر سيتي، بعد الإطاحة بفريق بنفيكا في دور ال8، والإطاحة بغريمه التقليدي في الدور قبل النهائي من البطولة.

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كورة جول مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان بث مباشر الآن… يعد ماتش مانشستر سيتي وانتر ميلان من أقوى المباريات المنتظرة والتي ستقام خلال هذا الموسم، حيث جمع اللقاء فريقين من أقوى وأكبر الفرق خلال الموسم الحالي، فضلاً عن أن مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا تعد مباراة البقاء للأقوى، وخاصة وان فريق انتر ميلان هو أحد أصحاب اللقب في المسابقتين السابقتين للبطولة، بينما فريق مانشستر سيتي يتطلع للحصول على اللقب ليكون أول لقب له مع الكأس ذات الإذنين.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان اليوم في دوري ابطال اوروبا

تنطلق صافرة حكم مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان نهائي دوري أبطال اوروبا 2023 في التوقيتات التالية:

الساعة 20:00 بتوقيت المغرب تونس والجزائر

الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسودان

الساعة 22:00 بتوقيت السعودية قطر البحرين والكويت

مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان

يلا شوت حصري مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان بث مباشر، يتم نقل مباراة انتر ميلان ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023 عبر عدد قنوات بي ان سبورتس القطرية وهي الناقل الحصري لنقل كافة مباريات البطولة، وفيما يلي القنوات الناقلة مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان باسماء المعلقين الرياضين: .

beIN Sports premium 1 بصوت المعلق عصام الشوالي

beIN Sports premium 2 بصوت المعلق حسن العيدروس

beIN 4 K بصوت المعلق عصام الشوالي

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة

حارس المرمي: ايدرسون.

دفاع: دياز ، كايل ووكر ، أكانجي ، ستونز.

وسط: جوندوجان ، دي بروين ، رودري.

هجوم: هالاند ، سيلفا ، جريليتش.

تشكيلة انتر ميلان

حراسة المرمى: اندريه اونانا.

خط الدفاع: ماتيو دارميان ، فرانشيسكو آتشيربي ، اليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس ،نيكولا باريلا ، مارسيلو بروزوفيتش ، هاكان كالهانوجلو ، فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز ،ايدين دجيكو.

الشوط الاول مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان

انطلق الشوط الأول من مباراة السيتي ضد انتر ميلان وسط أجواء حذرة من كل فريق، حيث يسعى كل منهما بالنيل من الأخر والتتوج بلقب البطولة.

لحظة بلحظة – مانشستر سيتي (0) ضد إنتر ميلان (0) – نهائي دوري الأبطال

سيطرة كاملة من فريق مانشستر سيتي في الدقائق الأولى من الشوط الأولى.

رومونتادا قوية من فريق انتر ميلان لفرض سيطرته على الملعب والاستحواذ من قبل لاعبيه وسط تخوف من قبل لاعبي مانشستر سيتي.

نتيجة الشوط الاول مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان

انتهى الشوط الاول بنتيجة 0-0 للفريقين.