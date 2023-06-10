Live sd مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت الجديد في نهائي ابطال اوروبا (0-0) | مباراة مانشستر سيتي بث مباشر تويتر جودة عالية

مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان بث مباشر في مواجهة من العيار الثقيل يتواجه مانشستر سيتي ضد انتر ميلان في نهائي دوري ابطال اوروبا اليوم، وتعد هذه المواجهة الأولى للفريقين معاً في مباراة رسمية، وستنقل المباراة قنوات بي ان سبورت المشفرة والتي يلزم الاشتراك بها لمتابعة المباراة، ولكن عدة قنوات مفتوحة ستبث المباراة سنعرض لكم تردد هذه القنوات لضبط التردد الخاص بها قبل بداية المباراة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان

تنطلق أحداث مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان بث مباشر في ملعب أتاتورك الأوليمبي بتركيا اليوم السبت 10 من يونيو 2023، وذلك في التوقيتات التالية:

الساعة العاشرة ليلًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والدوحة. الحادية عشر بتوقيت الإمارات. الساعة الثامنة بتوقيت دول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب.

تأهل مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي بعد هزيمة ريال مدريد بخماسية مقابل هدف واحد في مباراتي الذهاب والإياب، ليتأهل إلى نهائي أبطال اوروبا حاملًا أملًا كبيرا في الفوز وتحقيق اللقب الأول في هذه البطولة، بينما انتر ميلان الذي حصد لقب بطل أوروبا لثلاث مرات مصمم على الفوز هذا العام تأهل بعد فوزه على ميلا بثلاثة أهداف دون رد.

مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت

تردد قناة CBC Sport الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا على اذربيجان سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 11135.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة RMC Sport الناقلة مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان بث مباشر مجانا اليوم كالتالي:

تردد القناة: 11934.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: أسترا.

ضبط تردد قناة IR Cama 3 الرياضية الايرانية الناقلة للمباريات كالتالي:

تردد القناة: 11604/ 10775.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي: Hotbird 13 E

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان بث مباشر

يقود بيب جوارديولا فريقه أمام انتر ميلان في نهائي دوري ابطال اوروبا التشكيلة كالتالي ولكن هذا هو بث مباراة مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان:

في حراسة المرمى: ايدرسون مورايس.

في خط الدفاع: ووكر، روبن دياز، ستونس، مانويل أكانجي.

الهجوم: جريليش، سيلفا، هالاند.

مباراة مانشستر سيتي وانتر بث مباشر مباراة اليوم

وسيكون وقت مباراة مان سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة-مصر، الان اطلاق صافرة المباراة على أرض ملعب استاد أتاتورك في تركيا، وستكون فرصة حاسمة لشهداء الكرة العالمية لمتابعة هذه المباراة المثيرة والمهمة في تاريخ البطولة.