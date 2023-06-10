2śt بث مباشر الآن مباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

مشاهدة بث مباشر الآن لمباراة مانشستر سيتي ضد الإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت 11 يونيو 2023 على أرض ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا ونقدم لكم بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوربا 2023.

بث مباشر مانشستر سيتي وانتر ميلان

ويبحث الملايين من المشاهدين وعشاق الساحرة المستديرة عن بث مباشر مانشستر سيتي وانتر ميلان لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023 وإليكم تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد الإنتر اليوم في نهائي دوري الأبطال

يخوض مانشستر سيتي مباراة الإنتر بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: جون ستونز وناثان آكي روبن دياز وأكانجي.

في خط الوسط: رودريجو وإلكاي جوندوجان وكيفين دي بروين.

في خط الهجوم: جاك جريليش وإيرلينج هالاند وبرناردو سيلفا.

مشاهدة بث مباشر مانشستر سيتي وانتر ميلان

وإليكم مشاهدة بث مباشر مانشستر سيتي وانتر ميلان، تشكيل الإنتر الرسمي ضد مانشستر سيتي اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا يخوض الإنتر مباراة مانشستر سيتي بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: أليساندور باستوني وفرانشيسكو أتشيربي وماتيو دارميان.

في خط الوسط: هاكان كالهانجولو ونيكولو باريلا ودينزل دومفريز وبروزوفيتش وديماركو.

في خط الهجوم: إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز.

بث مباشر مشاهدة بث مباشر مانشستر سيتي وانتر ميلان وتقام المباراة الأن في شوطها الأول وسط تشجيع جماهير كبير من الأنصار.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ونظيره إنتر ميلان بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التي تقام حاليا، على ملعب أتاتورك، بنهائي دوري أبطال أوروبا.