شوف الشوط التاني.. مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان الان في دوري ابطال اوروبا (0-0) || متابعة مباراة مانشستر سيتي وانتر man city vs inter

مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان، تثير تساؤلات جماهير الكرة العالمية والأوروبية حول القناة المجانية التي ستنقل مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة المنتظرة بشغف من قبل عشاق كرة القدم في كل مكان، وقد تألق فريق مانشستر سيتي في رحلته نحو نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، في ربع النهائي، واجه الفريق السماوي نادي بايرن ميونخ وتمكن من تحقيق فوز رائع بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب، بينما انتهت المباراة الإياب بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1.

مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان

ستنطلق المواجهة الكبرى بين إنتر ميلان ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات، والثامنة بتوقيت تونس والجزائر، وستكون هذه المواعيد حافلة بالتوتر والإثارة لجمهور الكرة العربي الذي يترقب هذا الحدث الكروي المميز.

في نصف النهائي، كانت المواجهة الإيطالية المثيرة بين إنتر ميلان وميلان، حقق إنتر ميلان فوزًا رائعًا في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، وفي المباراة العودة، تألق رجال المدرب إنزاجي وتمكنوا من الفوز بهدف نظيف.

وأيضاً في النصف النهائي استمرت مسيرة الانتصارات لمانشستر سيتي حيث تغلب على ريال مدريد بمجموع المباراتين بنتيجة 5-1.

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