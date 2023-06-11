يارتني جربتها من زمان.. طرق تنظيف قاعدة الحمام من الاصفرار والكلس بدون اي مواد كميائية ضارة

يبحث جميع المواطنين عن طريقة تنظيف جديدة الحمامات بالمنازل حيث تتعرض قاعدة حمامات البيوت للصفار والجير والكلس، حيث يحتاج تنضيف الحمامات إلى خلطات قوية وفعالة لتلميع وابيض قعدات الحمامات وتنضيفها بشكل ملمع بالبيوت المصرية، ويمكن استخدام فرشاة الأسنان في تنضيف الأماكن الضيقة، ويستخدم الأمهات قفزات باستخدام فرشاة تنضيف واستخدم وسائل وخطوات التنضيف بحسب مكونات الخلطات القوية والمؤثرة في تنضيف الحمامات بعمق من الجير والصدا والاصفرار الشائع في قاعدة حمامات البيوت المصرية.

تنظيف قاعدة الحمام من الاصفرار والكلس

ونوفر لجميع الأمهات المصرية مكونات تنضيف قاعدات الحمامات بالخل الابيض وايضا بيكربونات الصوديوم والقليل من الكلور الابيض وبأضافة كلوركس الالوان ويتم خلط جميع المكونات للحصول على اقوي خلطة فعالة لتنضيف الحمامات، ويمكن أيضا تنضيف الحمامات بأستخدام مسحوق الكلور عن طريق دمج المكونات كما يلي.

ربع كوب من الخل.

مسحوق غسيل سائل.

كلور ابيض.

عصير ليمون.

ملعقتين من ملح الليمون.

ويتم دمج المكونات للحصول على مسحوق قوي وفعال لتنضيف الحمامات بشكل ساطع ولامع والحصول على اكبر نتيجة في تنظيف قاعدة الحمام من الاصفرار والكلس، وتنضيف الحمامات من الشوائب والصدا والاصفرار بجميع البيوت وايضا من روائح الحمامات الكريهة.

خطوات التعرف على تنضيف الحمامات

ونكتب اليكم خطوات التعرف على تنظيف قاعدة الحمام من الاصفرار والكلس بشكل نهائي للتخلص من الشوائب والصدا والاصفرار.

نحضر البيكربونات الصوديوم ونضيفها في قاعدة الحمام.

يضاف الخل الأبيض ونتركهم لدقائق معدودة.

نضيف الكلور الأبيض وكلوركس الألوان بداخل قاعدة الحمام.

يضاف كمية من الماء الساخن وباستخدام الفرشاة نبدأ في فرك القاعدة جيداً حتي نتخلص من الأصفرار والأوساخ.

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