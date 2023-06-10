تردد قناة الحرامي سبورت لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان| تغطية دوري ابطال اوروبا man city now

تردد قناة الحرامي سبورت لم يتم الإعلان عن أي قناة رياضية تذيع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، سيتم إعلام الجماهير بالقنوات المذاعة للمباراة في وقت لاحق. يترقب عشاق الكرة الحدث المرتقب وينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة القنوات التي ستنقل المباراة والتي ستتيح لهم مشاهدتها مباشرة من مكانهم.

مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان بث مباشر

تُعَد قناة تردد قناة الحرامي سبورت بديلاً مميزًا لقناة مكسبي الرياضي، حيث انتشرت على نطاق واسع بين عشاق كرة القدم، تميزت هذه القناة بنقل العديد من المباريات المهمة بشكل مجاني وغير مشفر، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات. يُمكن اعتبار الحرامي سبورت إمتدادًا لقناة مكسبي التي لم تستمر لفترة طويلة، مما جعلها محط أنظار الجماهير المهتمة بالرياضة.

نهائي دوري أبطال أوروبا

ستقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان في وقت لاحق اليوم، السبت 10 يونيو، ستكون المواجهة مثيرة بين الفريقين اللذين وصلا إلى هذا الدور الحاسم، وعلى الرغم من التوقعات.

لم يتم الكشف بعد عن تردد قناة الحرامي سبورت التي ستبث المباراة، سيتعين على المشجعين الانتظار للحصول على معلومات حديثة حول القنوات التي ستعرض المباراة لضمان مشاهدتها في الوقت المناسب.

تردد قناة الحرامي الرياضية سبورت على نايل سات

تم تعيين البث الفضائي للقمر الصناعي “قمر سات” لنقل البيانات

بتردد 10815

ومعدل ترميز يبلغ 27500.

وتم تحديد الاستقطاب بأنه أفقي.

هذه المعلومات ستمكن المشاهدين من ضبط أجهزتهم لاستقبال القنوات المرتبطة بهذا القمر الصناعي والاستمتاع بمحتواها.

كيفية تنزيل قناة الحرامي سبورت