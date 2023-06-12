عاجل ورسميا.. ارتفاع أسعار البنزين في أرامكو 2023 تعرف على الزياده الجديدة

تداولت الأقاويل حول ارتفاع أسعار البنزين في أرامكو، والبعض يقول أنها شائعات؛ وذلك لعدم اتخاذ الشركة أي خطوات بخصوص ما قيل عن زيادة الأسعار حتى الآن، وهناك بعض العوامل التي تساعد في انخفاض أو ارتفاع أسعار البنزين، ومن هذه العوامل ارتباطها بأسعار النفط العالمية، فإذا ارتفعت أسعار النفط يترتب على ذلك ارتفاع أسعار البنزين، وإذا قلت أسعار النفط يقل أسعار البنزين وهكذا.

ارتفاع أسعار البنزين في أرامكو

تقوم شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية بعقد اجتماعًا شهريًّا في اليوم العاشر من كل شهر، لكي تحدد أسعار البنزين سواء كانت في حالة ارتفاع أو انخفاض أو في حالة ثبات، وعدم تغيير للأسعار؛ وذلك وفقًا لأسعار النفط العالمية، كما ذكرنا في السابق، وستقوم الشركة بتحديد الأسعار في اليوم العاشر من شهر يونيو؛ وذلك في حال وجود أي ارتفاع بأسعار البنزين في أرامكو بالمملكة العربية السعودية.

أسعار البنزين في أرامكو

لتر البنزين 91 يبلغ سعره حوالي 2.18 ريال سعودي.

لتر البنزين 92 يبلغ سعره حوالي 2.33 ريال سعودي.

لتر الكيروسين يبلغ سعره حوالي 0.81 ريال سعودي.

لتر البنزين المسال يبلغ سعره حوالي 0.95 ريال سعودي.

لتر ال ديزل يبلغ سعره حوالي 0.70 ريال سعودي.

أسعار أسطوانات الغاز في أرامكو

كما أن أسعار أسطوانات الغاز في المملكة العربية السعودية مختلفة، وذلك وفقًا للتعبئة والضريبة.

يبلغ سعر أسطوانة الغاز العادية 18.5 ريال سعودي وذلك بدون إضافة للضريبة أو النقل.

يبلغ سعر أسطوانة الغاز بعد إضافة الضريبة والنقل حوالي 18.5 ريال سعودي.

يبلغ سعر أسطوانة الغاز كبيرة الحجم حوالي 40 ريال سعودي

والجدير بالذكر أن شركة أرامكو سوف تحدد أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الاجتماع الذي تعقده بخصوص هذا الأمر لكي تحد من الشائعات المتداولة من البعض؛ فالشركة تؤكد أنها لم تتخذ أي قرار أو أي خطوات بخصوص ما قيل عن زيادة الأسعار حتى الآن، وهناك بعض العوامل التي تساعد في انخفاض أو ارتفاع أسعار البنزين في أرامكو، ومن هذه العوامل ارتباطها بأسعار النفط العالمية؛ فإذا ارتفعت أسعار النفط يترتب على ذلك ارتفاع أسعار البنزين في أرامكو، وإذا انخفض أسعار النفط العالمية يترتب على ذلك انخفاض أسعار البنزين؛ فالأمر كله متعلق بأسعار النفط العالمية.