مش هتشوفي حشرات تاني.. طريقة القضاء على حشرة بق الفراش نهائيا بدون اي مواد كميائية ضارة

يتسأل الكثير من الناس عن طريقة القضاء على حشرة بق الفراش نهائيا، فالبيت آفة من الحشرات الصغيرة جدا، والتي يصعب الوصول إليها، كما تعرض جميع أفراد الأسرة لمخاطر صحية، فالبق ينتشر في أماكن تجمعات الناس، حيث أنه يتغذى على الدم عن طريق اختراق الجلد وتكون القرصات في أي مكان في جسم الإنسان، فالبيت حشرة تستطيع القفز من مكان إلى مكان أخر إلى أن تستقر في مكان دفئا تعيش فيه.

طريقة القضاء على حشرة بق الفراش نهائيا

هناك عدة طريق يمكن بها القضاء على حشرة بق الفراش نهائيا، ومن هذه الطرق ما يلي ذكره:

طريقة تنظيف الفرش بدرجة حرارة مرتفعة جدا أو بدرجة حرارة منخفضة جدا:

حيث يساعد ارتفاع درجات الحرارة في القضاء على البق وبيوضها، لذلك يجب غسل الملابس والمفروشات وجميع الأغراض التي يمكن غسلها المتنوعة من القماش بدرجة حرارة تصل إلى ٦٠ درجة مئوية، وايضا الاغراض التي لا يمكن غسلها عند تعرضها إلى درجة حرارة منخفضة تحت الصفر المئوي، يمكن وضعها في أكياس محكمة الغلق وتجميدها في مجمد التلاجة.

التنظيف بالبخار:

يمكن القضاء على حشرة البق الموجودة في الاثاث باستخدام جهاز البخار، وذلك بتعريضها عدة مرات للأثاث مثل السرير، والكنب، والدواليب وغيرها من الأثاث كبير الحجم إلى البخار، ونظرا لارتفاع درجة حرارته التي تصل إلى ٦٠ درجة مئوية يتم القضاء على حشرة البق وبيوضها نهائيا.

نصائح للوقاية من بق الفراش

بعد معرفة طريقة القضاء على حشرة بق الفراش نهائيا، يجب الحرص على بعض الأمور لكي لا يعود البق مره أخرى، ومن تلك النصائح ما يلي:

تفقد وجود الحشرة بشكل دوري، والبحث عنها في الخزانات والمراتب و الوسائد.

قبل شراء اي أثاث مستعمل تأكد من خلوه تماما من أي حشرات قبل إدخاله للمنزل.

استخدام المبيدات الحشرية، للقضاء على أي حشرة.

غلق الفتحات الصغيرة التي يمكن تسلل حشرة البق إليها.

تنظيف الأثاث بشكل دائم وتقليل الأماكن التي يمكن أن يلجأ إليها البق.

علاج لدغات بق الفراش

يتغذى البق على الدم عن طريق اختراق الجلد و لدغ الإنسان، ويتسبب ذلك في ترك بقع حمرا يستمر وجوده لمدة أسبوع أو اسبوعين، ويمكن استخدام بعض الأشياء لعلاجها، ومن هذه الأشياء ما يلي: