عاجل.. خدمة المستفيدين تفصح عن اسباب عدم صرف رواتب حساب المواطن!! “أعرفها من هنا”

اسباب عدم صرف رواتب حساب المواطن عديدة ومختلفة وقد تختلف على حسب المواطن كما توجد بعض الخطوات الممكن اتباعها من اكل تقديم اعتراض على نقصان رواتب حساب المواطن.

اسباب عدم صرف رواتب حساب المواطن

توجد بعض الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى نقص أو عدم صرف راتب حساب المواطن وهذه الأسباب هي:

أوضحت وزارة الموارد البشرية اسباب نقص مبلغ حساب المواطن ومن أشهر هذه الأسباب ما يلي:

إذا زادت قيمة الدخل الشهري الخاص بالأسرة يقل معها مبلغ حساب المواطن المستحق شهريًا.

كما أن عدم تحديث البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن من خلال برنامج حساب المواطن بشكل مستمر فإن ذلك يؤدي إلى نقص مبلغ حساب المواطن.

عدم توافق الشروط الموجودة في برنامج دعم حساب المواطن على الأسرة المستحقة

زيادة عمر التابع عن رب الأسرة عن ثمانية عشر عام فإن ذلك يمنع صرف حساب المواطن.

غزلان المواطن المستفيد بمسكن منفرد عن أسرته.

تقديم الاعتراض على النقص لاسترجاع المبلغ

يمكن تقديم اعتراض على المبلغ التي تم نقصانه من حساب المواطن عن طريق اتباع الخطوات الآتية: