“عبر موقع نتائجنا” نتائج السادس الابتدائي البصرة 2023 | ظهور النتائج على الرابط الرسمي لـ results.mlazemna

الطلبة والطالبات في محافظة البصرة العراقية ينتظرون في الوقت الحالي إعلان نتائج السادس الابتدائي البصرة 2023 بشكل رسمي عبر موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية، حيث تم الإعلان عن النتيجة في كل المحافظات العراقية عدا محافظتين فقط والبصرة هي المحافظة الثالثة، وعبر تقرير اليوم سنوضح لكم موعد إعلان النتيجة وطريقة الحصول عليها بالرقم الامتحاني للطالب، فضلًا تابعونا.

نتائج السادس الابتدائي البصرة 2023

مفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في البصرة الساعات القادمة أو الأيام القادمة، حيث لم تكتمل عمليات التصحيح والمراجعة بعد، حيث بمجرد أن تكتمل عمليات التصحيح والمراجعة سيتم اعتماد لنتيجة وإتاحتها فورًا على الطلبة والطالبات، حيث خصصت وزارة التربية العراقية موقع نتائجنا، وبمجرد الانتهاء من النتيجة في محافظة ما يتم الإعلان عنها، وجاري العمل الآن على نتائج الصف السادس في محافظة البصرة لإعلانها على الطلبة والطالبات في القريب العاجل.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي البصرة 2023

بعد ظهور النتيجة بشكل رسمي على موقع نتائجنا التابع للتربية العراقية، يمكن الطلاب البدء في الاستعلام عن النتيجة من خلال الرقم الامتحاني الخاص بهم أو الاسم، حيث تُرفع النتيجة pdf، ويتم استطلاعها من خلال ما يلي: