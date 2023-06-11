“استعلم الآن” نتائج السادس الابتدائي نينوي 2023 بالرقم الامتحاني احصل على النتيجة

الطلاب بالصف السادس الابتدائي في محافظة نينوي بالعراق يتساءلون في الوقت الحالي عن رابط نتائج السادس الابتدائي نينوي 2023، حيث منتظر إعلان النتيجة على الطلبة والطالبات غدًا الأحد بإذن الله، وذلك بعد أن تكتمل عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات على الطلاب، وعبر تقرير اليوم سنوافيكم برابط النتيجة وطريقة استخراجها من الموقع، ففضلأً تابعونا.

نتائج السادس الابتدائي نينوي 2023

قررت وزارة التربية العراقية أن تنتهي من تصحيح أوراق الطلبة والطالبات بالصف السادس الابتدائي في القريب العاجل، بحيث تقوم بالإعلان عنها غدًا الأحد كما أعلنت التربية العراقية، حيث النتيجة ستظهر غدًا الأحد في محافظة نينوي الحادي عشر من شهر يونيو من عام 2023، ومقرر أن النتيجة تظهر على الموقع في صورة ملف PDF، حيث متاحة على جوجل درايف بشكل ملفات ويقوم الطالب بتحميل الملف الخاص بمدرسته أو إدارته التعليمية، وذلك حسب ما تُتيحه الوزارة.

استعلام نتائج السادس الابتدائي نينوي 2023

نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2023 في نينوي لم تظهر إلى وقتنا الحالي، حيث مقررة التربية العراقية أن تُتيح النتيجة على الطلاب غدًا الأحد بإذن الله، وبمجرد أن يتم الإعلان عن النتيجة ستكون متاح استخراجها وفق الخطوات التالية: