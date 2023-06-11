الكابونة الموحدة يهتم العديد من الأشخاص متابعة الأخبار، ومشاهدتها، ولقد تصدر فحص الكابونة الموحدة الوكالات للصحافة الفلسطينية، وبرابط الفحص الخاص بالكابونة للدورة الجديدة عام 2023، وسوف نتابع معكم التفاصيل الخاصة بمحركات البحث العالمية، والمعلومات عن الكابونه الموحدة كما وردت إلينا في التفاصيل.

الكابونة الموحدة

تواصل الأونروا الجهود المستمرة لها لضمان الوصول الخاص بالمساعدات الغذائية لكل العائلات اللاجئة في قطاع غزة، وذلك على الرغم من المواجهات الصعبة، والتحديات التي تتزامن مع نقص الدعم، والتبرعات من الدول المانحة.

بدأت الأونروا الدورة الجديدة لها لتوزيع المساعدات الغذائية في العام الجاري، واعتمدت على نظام الكابونة الموحدة حيث تستخدم سلة موحدة في كل المواد الغذائية لتوزيعها على اللاجئين.

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فحص الكابونة الموحدة

دعت الأونروا كل المستفيدين من الأشخاص إلى ضرورة الفحص الخاص بأسمائهم من خلال موقع كابونات للتعرف على موعد، وتاريخ استلام المساعدات الغذائية.

رابط فحص الكابونة بالدورة الجديدة

لفحص البيانات الخاصة بالدورة الجديدة من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

خدمة فحص الكابونة

غير متوفرة إلا في بعض المراكز الخاصة بالتوزيع، ولكي تسهل الإجراءات الخاصة باستلام الكابونات الرجاء إحضار المعلومات التالية في اليوم المحدد لاستلام الكوبون وهي:

نوع الكابونة.

تاريخ الكابونة.

رقم الدفتر.

رقم الصفحة.

مع العلم أنه ليس مسموحًا استلام الكابونة قبل اليوم المحدد لك.

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المواد الغذائية التي توفر في الكابونة

نوضح لكم الآن للشخص الواحد الحصة من الكابونة الموحدة، وستكون كما يلي:

كيلو أرز لكل فرد.

25 كيلو دقيق للفرد الواحد .

1 علبة زيت لكل فرد.

نصف كيلو سكر لكل فرد.

800 جرام حليب لكل فرد.

نصف كيلو عدس للفرد الواحد.

كيلو حمص لكل فرد.

في نهاية المقال نشير إليكم أن هذه التفاصيل خاصة بفحص الكابونه الموحده، والرابط الخاص بها، وفقًا لكل التفاصيل من مصدرها الأساسي.