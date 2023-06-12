يابختك لو انت منهم.. 4 فئات فقط يحق لها اضافة المواليد علي بطاقة التموين

إضافة المواليد علي بطاقة التموين أصدر السيد علي المصيلحي، وزير التموين، توجيهًا وزاريًا فريدًا رقم 2 لعام 2023، يتعلق بتحديد رسوم إصدار واستخراج البطاقات التموينية بدل التالفة والفاقدة والمستجدة والفصل الاجتماعي، وذلك بهدف ضمان سلامة البطاقة لمدة عام من التلف، وينص التوجيه الوزاري على أن قيمة رسوم إصدار البطاقة بدل التالفة ستكون 40 جنيهًا، مع منحها فترة ضمان تمتد لمدة عام اعتبارًا من تاريخ الإصدار.

إضافة المواليد علي بطاقة التموين

تنص التوجيهات الجديدة على أن المواطن عليه سداد رسوم قدرها 50 جنيهًا لاستخراج بطاقة بديلة. يجب عليه أيضًا تسليم البطاقة التالفة إلى مكتب التموين المختص، حيث سيتم تخريم البطاقة القديمة وإرسالها إلى المديرية ذات الاختصاص، وذلك لإتلافها بشكل نهائي في مركز معلومات الوزارة.

ويضيف التوجيه أنه في حالة تضرر البطاقة خلال السنة، يجوز للمواطن الحصول على بطاقة جديدة على حساب شركة إصدار البطاقات.

شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

لكي تتمكن من إضافة المواليد علي بطاقة التموين لعام 2023، يجب مراعاة الشروط التالية:

يجب أن لا يقل عمر الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات. يجب توفر معلومات صاحب البطاقة مثل الاسم الكامل، الرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية، بالإضافة إلى عدد أفراد البطاقة. يجب تقديم معلومات الأفراد المراد إضافتهم، مثل أسمائهم الكاملة وأرقامهم القومية.

باستيفاء هذه الشروط، يمكنك إضافة المواليد لعام 2023 والاستفادة من الخدمات المقدمة.

كيفية اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

ستحتاج إلى اتباع الخطوات التالية إضافة المواليد علي بطاقة التموين بدون تكرار المعلومات المتوفرة عبر الإنترنت: