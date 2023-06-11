عاجل: بدء تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي 1445 عبر نظام نور noor.moe.gov.sa

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن فتح باب تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي الإلكتروني للطلاب والطالبات الجدد للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية، يتم ذلك من خلال استخدام رابط خدمة “التسجيل الإلكتروني”، والذي سيتم إرساله تباعًا عبر الهواتف المحمولة لأولياء الأمور الذين يحق لهم التسجيل، هذه الخطوة تأتي بهدف تيسير وتسهيل عملية التسجيل وتوفير فرصة عادلة للجميع للالتحاق بالتعليم الابتدائي.

موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية عن بدء عملية التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم، ستبدأ هذه العملية يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023 تشمل عملية التسجيل كلًا من المدارس الحكومية والأهلية للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، هذا الإعلان يأتي في إطار جهود الوزارة لتيسير إجراءات التسجيل وضمان فرصة التعليم للجميع.

خطوات تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي في السعودية

توفرت للأهل خطوات سهلة وواضحة تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي في المملكة العربية السعودية، وجاءت هذه الخطوات من خلال بيان صادر عن وزارة التعليم، للقيام بعملية التسجيل، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط خدمة “التسجيل الإلكتروني” الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التعليم. الضغط على زر “ابدأ رحلتك”. تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. بعد التحقق من الهوية، ستظهر شاشة تعرض الشروط والأحكام التي يجب الموافقة عليها لاستكمال عملية التسجيل. بعد ذلك، ستظهر بيانات ولي الأمر المسجلة. يجب إدخال بيانات الطالب وبريد ولي الأمر الإلكتروني. بعد ذلك، الضغط على زر “التالي”، وستظهر بيانات الأبناء المؤهلين للتسجيل. يتم اختيار الطالب الذي يرغب في تسجيله. سيتم عرض العنوان الوطني المسجل في القنوات الرسمية، ويمكن اختيار العنوان المسجل أو تحديد عنوان آخر من الخريطة. ستظهر المدارس المتاحة بالقرب من العنوان المختار، مع إمكانية تحديد المدرسة وفقًا لتفضيلات الأسرة. ستظهر بيانات فحص اللياقة البدنية للطلاب إذا كانت متاحة. بعد الضغط على زر “إرسال”، سيتم تسليم الطلب بنجاح.

باستكمال هذه الخطوات البسيطة، سيتمكن الأهل من إتمام عملية تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي بنجاح.