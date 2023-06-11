نتيجة السادس التمهيدي أعلنت في العراق وزارة التربية، والتعليم الخاصة بها عن موعد ظهور النتائج للصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023، وذلك عقب انتهاء الامتحانات اليوم 27/5/2023.

نتيجة السادس التمهيدي

ومن خلال موقع البديل، بحث كل الطلاب، وأولياء الأمور عن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي، وظهور النتائج القريبة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

من الجديد بالذكر أن طلاب الصف السادس قد انتهت امتحانات الخاصة بهم في مختلف المحافظات، والمدن، وقد أدى كل الطلاب الامتحانات على مدار خمسة أيام، ولذلك الكثير ينتظر النتيجة، والاستعلام عن النتائج يتم بالخطوات التالية:

في البداية الدخول على موقع نتائجنا التابع لوزارة الوزارة الخاصة بالتربية، والتعليم في العراق.

اختيار نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

إدخال البيانات الخاصة بالطالب من رقم الجلوس، والاسم، واسم المدرسة التابع لها.

الضغط على استعلام نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 .

ظهور نتائج السادس الابتدائي سوف على الفور.

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النتائج في العراق لكل طلاب السادس الابتدائي

برزت أهمية كبيرة بين الطلاب، وأولياء الأمور إلى المرحلة الثانوية، وتعكس مدى جهود الطلاب، والفرصة للاستقبال التعليم العالي.

سوف تتضمن نتائج الامتحانات عن اجتياز الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي، والمعلومات الخاصة عن أداء امتحانات المواد الأساسية، مثل الرياضيات، والعربي، والعلوم والدراسات الاجتماعية، وتقييم درجات الطالب، والاختبارات التي أجراها خلال ذلك العام.

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في نهاية المقال قد قدمنا لكم كل النتائج الخاصة بأولياء الأمور التي تحتاجها في المتابعة عن طريق تقييم أداء أبنائكم والمراكز الخاصة بهم في النتائج ومعرفة الفرصة التي سوف يقوم الطالب بالتحصيل العلمي لها بعد هذه المرحلة المهمة حيث إن تجد السادس الابتدائي سوف يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.