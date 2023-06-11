نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 في الجزائر من ضمن الأسئلة التي يكثر طرحها في الجزائر مؤخرًا هي معرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط، وتاريخها بالتحديد حيث إنها كل التلاميذ الامتحانات النهائية منذ فترة قصيرة، والتي بدأت يوم الخامس الاثنين من شهر جوان 2023 ، وانتهت يوم الثامن من جوان 2023 ، وينتظر الآن الطلاب النتائج التي قد جرت اختباراتها على أكمل وجه تابع من خلال موقع البديل.

متى نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 في الجزائر

من الأسئلة التي شغلت كل أذهان الطلاب، وأولياء الأمور متى نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 ، ولقد انتهت الامتحانات منذ فترات قصيرة من الأيام، وعدد من الأولياء والطلاب كثير يريد معرفة متى يتم إعلان النتائج للشهادة، ولقد أفادت وزارة التربية الوطنية أن تصحيح الأوراق بدا يوم الجمعة في كل المراكز، والمحافظات.

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موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023

سوف يتم العرض النتائج من خلال الموقع الخاص بشهادة التعليم المتوسط 2023 ، وهو الموقع المعتمد من الوزارة، والتي تشرف عليه خاصًة الديوان الوطني للمسابقات، والامتحانات، ويعرض من خلال النتائج أنه يتيح استخراج النتيجة، وسوف نوضح لكم الخطوات للحصول عليها:

الذهاب مباشرة إلى الإنترنت، وتحديد موقع نتائج البيان.

في الخطوة التالية يتعين كتابه رقم تسجيل الدخول، والرقم السري الخاصين. بالطالب في المكان المحدد لهم خصيصًا.

يتوجب كتابه رمز التحقق المرئي في الأماكن المحددة له.

الخطوة الأخيرة، هي الضغط على عرض النتيجة، وسوف تظهر للطالب في الأخير.

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ولقد وصلنا معكم إلى نهاية المقال حيث إننا قمنا بالإجابة عن الأسئلة الخاصة بموعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 في الجزائر، والمواضيع ذات البحث عنها منذ انتهاء الطلاب من خدمه الامتحانات، وسوف تقوم متاحة قريبًا على مواقع النتائج الخاصة بالبيان على الإنترنت.