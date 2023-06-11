التسجيل في الصف الأول الابتدائي “السعودية 1445 يتم عن طريق نظام نور، والذي تتبع الوزارة للتعليم في السعودية بعد فتح التسجيل في أولى ابتدائي خلال الأسبوع الماضي في شهر أبريل 2023، واليوم نتابع من خلال موقع البديل بداية المرحلة الثانية للتقديم الطلاب الجدد الإلكترونية، وتشمل البنات، والبنين في السعودية، وأيضًا يكون التقديم على المدارس الحكومية، ومدارس تحفيظ القرآن يكون ذلك على حساب ولي الأمر المخصص لموقع نور.

التسجيل في الصف الأول الابتدائي “السعودية

التسجيل في الصف الأول الابتدائي هي لا بد من الالتزام بالتعليمات المقدمة من موقع الوزارة عن طريق معرفة سن الطفل، وأيضًا الإعمار التي تشمل ست سنوات، أو أقل من ذلك بمده ثلاثة شهور، أو 90 يوما يتم تسجيل أولى ابتدائي التي بدأت من الآن مع أولى ساعات الصباح سوف تكون حول تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية السعودية، أو تحفيظ القرآن الحكومي، ويمكن لكل الطلاب الجدد من أبناء السعوديين، وأمهات السعوديات التسجيل.

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المرفقات المطلوبة في تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

الأولياء الأمور أنه تم تحديد المرفقات المطلوبة للتسجيل الطلاب المستجدي للعام الدراسي القادم 1445 في مدارس تحفيظ القرآن، والمدارس الحكومية في نظام نور، وهي الآتي:

كرت التطعيمات. شهادة ميلاد الطفل. كارت العائلة للسعوديين. أقامه ولي الأمر، والطالب لغير السعوديين وتكون مجددة. المرفقات الخاصة بصيغه pdf.

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رابط نظام نور التسجيل في الصف الأول الابتدائي “السعودية

على أولياء الأمور التوجه على روابط نظام نور الإلكترونية من هنا بموقع وزارة التربية، والتعليم، والدخول لمن لديهم حساب، أو تسجيل برقم حساب جديد، وعمل كلمه مرور، وهو يرمز للتحقق لمن ليس لديهم حساب بعد التحقق من الدخول يقوم بعدها ولي الأمر بإدخال بيانات الطالب، وهي كالآتي: