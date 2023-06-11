منحة العمالة الغير منتظمة 2023 لقد تزيد اهتمام الأفراد في مصر بأكملها عن منحه العمالة الغير منتظمة 2023 ، ورابط التسجيل الخاص بها عن طريق الهواتف المحمولة، وذلك في برنامج المنح الخاصة بالعمالة غير منتظمة، وكل ذلك يكون دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب الحكومية في التقديم فسهلت الحكومة على المواطنين المواقع من باب التسجيل، ومعرفة القبول من عدمه، واليكم التفاصيل من خلال موقع البديل.

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2023 برقم القومي

حددت وزاره القوى العاملة أنها سوف تمنح 1000 جنيه للعمالة غير منتظمة في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال الدخول إلى روابط تسجيل العمالة باستخدام الرقم القومي كما يتم التسجيل في المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة عن طريق بعض الخطوات للحصول على المنحة في فترة سابقه من القبول، ولا يتم التسجيل إلا من خلال موقع وزاره القوى العاملة.

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كيفية التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة

حددت الوزارة طرقًا للمعروفة في كيفية التسجيل لمنحة العمالة الغير منتظمة حيث قامت في فترة سابقه الوزارة بتوفير المنحة لكل المواطنين الراغبين في الحصول عليها من خلال الموقع، واتباع الخطوات التالية:

اختيار موقع وزاره القوى العاملة، والدخول عليه من هنا.

اختيار تسجيل من خانة العمالة غير المنتظم من أيقونات الموقع.

كتابه الرقم القومي الخاص بطالب المنحة.

تسجيل كل البيانات المهمة مثل الرقم التأميني، والمهنة، وغيره.

كتابه البيانات التفصيلية للسكن.

الضغط على التسجيل بعد الانتهاء من كل ذلك.

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المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023

أداره القوى العاملة حددت العديد من المستندات، والأوراق التي يمكن تقديمها عند التسجيل في المنحة، والتي منها الآتي: