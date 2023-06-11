اسعار البنزين كشفت شركة أرامكو سعودية رفع أسعار البنزين المحلية في شهر يوليو تموز، وذلك اعتبار من يوم السبت وفقًا لما وردته القناة الإخبارية للتلفزيون الرسمي السعودي، والسعر الجديد للبنزين 91 هو 1.29 ريال بدلاً من 0.98 ريال، وسوف يكون بنزين 95 بسعر 1.44 ريال بدلاً من 1.18 ريال، وأيضًا الكيروسين 0.70 ريال، والديزل 0.52 ريال، وغاز البترول المسال 0.75 ريال، واليكم التفاصيل من خلال موقع البديل.

تعديل اسعار البنزين

أوضحت الشركة أن تعديل الأسعار الخاصة بالمنتجات الطاقة عمومًا يتم وفقًا للإجراءات تعديل أسعار منتجات المياه، والطاقة، والحكومة الخاصة بها، وأن الأسعار المحلية لهذه المنتجات قابلة للتغيير انخفاضًا، وارتفاعًا للتغيرات المختلفة في أسعار التصدير الخاصة بالمملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية، وهي أصبحت مبنية على أسعار الشهر الماضي، وأيضا ليس للأسعار الحالية.

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مراجعه اسعار البنزين في السعودية

عداد ما تقوم شركة أرامكو بمراجعه كل أسعار الوقود، والمشتقات الخاصة بها في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض التأثيرات التي تحدث في الأسعار الخاصة بالتصدير، والسوق التصدير العالمي، أو الدولي.

اعتادت الشركة أن تعلن مراجعه في اليوم العاشر من كل شهر عن اسعار البنزين بحيث يبدأ التطبيق عليها من صباح اليوم التالي يمكن لكل ملاك المحطات، وأيضًا المواطنين متابعة كل التحديثات الخاصة بالأسعار بشكل شهري، وذلك عبر شركة أرامكو لبيع الوقود على المواقع الإلكترونية لها من هنا.

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وفي نهاية المقال قد وضحنا لكم ما أفادته شركة أرامكو للسعودية في أسعار البنزين المحلية القابلة للتغيير في حسب أسعار التصدير، وكيفية المتابعة للنشاط ذلك التغير في زيارة الرابط الخاص بالشركة لمعرفة كل المستجدات.