التسجيل في الصف الأول الابتدائي مصر أولياء الأمور يبحثون عن الخطوات الإلكترونية للتقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية في مصر خاصًة بعد إعلانات الوزارة للتعليم عن استعداد العام الدراسي الجديد 2023, 2024، وتقدم لكم التفاصيل من خلال موقع البديل.

رابط التسجيل في الصف الأول الابتدائي مصر

تقديم التسجيل في الصف الأول الابتدائي مصر يتمكن من خلال التقديم أولياء الأمور للطلاب هذا العام من خلال دخول على بوابة مركز المعلومات من هنا بالخطوات الآتية:

الدخول إلى الرابط من خلال موقع مركز المعلومات وزارة التربية، والتعليم للتقديم للصف الأول الابتدائي.

الدخول بالرقم القومي الخاص بولي الأمر في حاله امتلاكه الحسابي على ذلك الموقع.

التسجيل بالرقم السري الخاص بولي الأم لتقديم الصف الأول الابتدائي.

بعد التقديم الكترونيا يتابع ولي الأمر النتيجة الخاصة بالقبول المبدئي للطالب من خلال نفس الموقع الإلكتروني.

التوجه من ولي الأمر إلى المدرسة بعد نتيجة القبول النهائية، والإعلان عنها، وتقديم الأوراق الخاصة للطالب المقبول.

متابعة ولي الأمر تسليم الأوراق للمدرسة يدويًا.

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أوراق التسجيل في الصف الأول الابتدائي مصر لعام الدراسي الجديد

تقدم الأوراق يدويًا إلى المدارس التي تم الإعلان للقبول في النتيجة النهائية بها، ومنها الآتي: