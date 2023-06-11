رسميا .. natiga4dk.net رابط نتيجة السادس الابتدائي نينوى وديالي 2023 دور اول pdf وزارة التربية العراقية

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي نينوى 2023 دور اول يتم عبر موقع وزارة التربية العراقية ورابط نتائجنا حيث يتم البحث عن هذه الروابط من أجل استخراج نتائج الامتحانات حيث أن الوزارة قد أشارت إلى أن نتائج الطلاب تكون متاحة اليوم في محافظة نينوى وذلك بعد نشر نتيجة محافظة البصرة يوم أمس السبت الموافق العاشر من شهر يونيو الجاري وبذلك يكون قد تم الإعلان رسميا عن نتائج جميع المحافظات في العراق.

موقع نتائج السادس الابتدائي نينوى 2023 دور اول

احصل على نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوي الدور الاول عن طريق وزارة التربية العراقية حيث أن النتائج يتم نشرها اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يونيو وذلك بعد أن تم إصدار بيان عبر موقع نتائجنا يفيد بموعد ظهور النتيجة والتي يتم الحصول عليها عبر تحميل ملف بي دي اف به جميع النتائج، ولذلك لم تعد تفصلنا سوى ساعات قليلة لكي يقوم كل طالب وطالبة باستخراج النتيجة عبر الموقع الرسمي لها.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوي دور اول

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوي يتم عزيزي الطالب بعد اعتماد نتائج الطلاب رسمياً حيث أنه يمكنك الحصول عليها عن طريق اتباع الآتي ..

فتح موقع نتائجنا السادس الابتدائي الدور الاول. تجد أمامك محافظة نينوى في بداية القائمة التي تحتوي على جميع المحافظات. اضغط على زر تنزيل الموجود أمامك. عند تحميل ملف بعد فتحه تجد قائمة من اسماء الطلاب في هذه المحافظة. أمام كل اسم الرقم الامتحاني الخاص بالطالب. استخدم هذا الرقم الخاص بك في التعرف على النتائج ودرجات جميع المواد.

إن موقع وزارة التربية الرسمي يتيح لكل الطلاب إتمام الكثير من الأمور عن طريقه ومن ضمنها التسجيل في الخدمات المتعددة للطالب وأولياء الأمور.

رابط نتائج السادس الابتدائي ديالي 2023 الدور الاول

يتطلع الطلبة والطالبات الآن إلى التعرف على نتائج الامتحانات في محافظة ديالى والتي يتم رفعها اليوم والاستعلام عنها بشكل الكتروني من خلال موقع نتائجنا حيث أن هذا الموقع يعمل على نشر نتائج جميع الطلبة والطالبات في كل المراحل التعليمية الابتدائية وكذلك الاعدادية والمتوسطة.