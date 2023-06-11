Iraq Results.. رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوي دور اول بالرقم الامتحاني وزارة التربية العراق

الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوي دور اول عبر موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا يتم اليوم الأحد الموافق 11 يونيو الجاري حيث أعلن الاستاذ خالد شاهين مدير عام تربية في محافظة نينوى عن موعد ظهور النتائج اليوم بشكل رسمي والتي يتم تحميلها عن طريق موقع نتائجنا الذي ينشر جميع نتائج الامتحانات في كل المحافظات في شكل ملف بي دي اف يتم تنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الهاتف المحمول.

استخراج نتائج السادس الابتدائي نينوى 2023 دور اول

احصل على نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوي دور اول حيث أشارت وزارة التربية العراقية إلى أن النتائج سوف تكون متاحة لجميع الطلاب اليوم عبر الموقع الرسمي حيث يتم رفع ملف بي دي اف به جميع نتائج تلاميذ هذه المحافظة بجميع المدارس وهو ما جعل الطلبة والطالبات يبحثون عن الرابط الذي يمكنهم من استخراج النتائج اليوم حيث أن جميع المحافظات قد حصلت بالفعل على النتائج الخاصة بها والحصول على بيان الدرجات الذي بدأ نشره منذ الأسبوع الماضي.

خطوات الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوي الدور الاول

إن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي نينوي 2023 يتم عن طريق موقع وزارة التربية حيث أن الطلاب يتمكنون من الحصول عليها عن طريق اتباع هذه الخطوات..

اللجوء إلى موقع نتيجة نت السادس الابتدائي الدور الاول. قم باختيار محافظة نينوى من القائمة الموجودة أمامك على الشاشة. اضغط إلى زر تنزيل النتائج. بعد فتح الملف الذي تم تنزيله يمكنك معرفة النتيجة بالرقم الامتحاني الخاص بك.

يمكنك إتمام الكثير من الأمور ومنها استخراج النتائج عن طريق موقع الوزارة الرسمي حيث أن الإعلان عن النتائج سوف يكون اليوم والانتهاء من رفع درجات طلاب جميع المحافظات بشكل رسمي.