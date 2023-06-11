تردد الحرامي الرياضية HD تذيع مباراة الأهلي والوداد مباشر بدون تقطيع علي النايل سات

تردد الحرامي HD الرياضية، شهدت الأونة الأخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل محبي ومتابعي كرة القدم بالوطن العربي بالوقت الحالي عقب اعلان أحد القنوات الفضائية علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات نقلها لمواجهة الأهلي المصري ونظيرة الوداد المغربي مجاناً بدون تشفير وبات الجميع يسعي للحصول علي تردد قناة الحرامي الرياضية التي تعد واحدة من أهم القنوات الفضائية بالوقت الحالي.

تردد الحرامي الرياضية HD تذيع مباراة الأهلي

وإستطاعة القناة أمس أن تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي ونظيرة انتر ميلان حيث إستطاع المان سيتي ان يحقق البطولة لأول مرة في تاريخة وقال بيب باقي 11 بطولة ونتساوي مع النادي الملكي ريال مدريد، واعلنت القناة الفضائية الحرامي سبورت hd عن حصولها علي حقوق بطولة دوري أبطال أفريقيا مجاناً ويمكن للجميع ان يتابع المواجهة بدون تشفير الان .

تردد قناة الحرامي الرياضية سبورت على نايل سات

القمر الصناعي: قمر سات.

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية تنزيل قناة الحرامي سبورت

1- الضغط على كلمة Menu في الريموت.

2- اختار التركيب ثم التثبيت اليدوي.

3- اختار القمر الصناعي نايل سات.

4- كتابة تردد الحرامي 10815.

5- الوصول للقناة والضغط على زر حفظ.