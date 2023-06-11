ŇÔŴ كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي والوداد الرياضي نهائي دوري أبطال أفريقيا يلا لايف LIVE HD || رابط مشاهدة مباراة الاهلي ضد الوداد بث حي kora live

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مباراة الاهلي والوداد نهائي دوري أبطال أفريقيا

يحتضن اليوم الأحد الموافق 11 يونيو الجاري، ملعب مركب محمد الخامس مباراة نارية مرتقبة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين أقوى فريقين في أفريقيا، مباراة الأهلي والوداد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أقيمت مباراة الأهلي والوداد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 “ذهاب” يوم الأحد الماضي الموافق 4 يونيو الجاري على استاد ملعب القاهرة الدولي، وسط حشد مشجعي رائع بلغ 50 ألف مشجع، وانتهت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة فوز الأهلي على الوداد هدفين مقابل هدف.

مباراة الأهلي والوداد اليوم تقام في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، و8:00 مساءً بتوقيت المغرب.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الوداد اليوم 11-6-2023

يأتي تشكيل الأهلي أمام الوداد وفقاً لما صدر من معلومات من داخل القلعة الحمراء، بأن البرتغالي مارسيل كولر المدير الفني للفريق قرر أن يكون خطة مواجهة الوداد اليوم خطة متوازنة، ولهذا فمن المرجح أن يكون تشكيل لاعبي الأهلي ضد الوداد كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، وعلى معلول

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، ومروان عطية، وحسين الشحات

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمود كهربا.

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد قبل نهائي أبطال إفريقيا

لا يحمل تاريخ مواجهات النادي الأهلي والوداد مفآجات، حيث وفقاً لتاريخ لقاءات الأهلي أمام الوداد والتي بلغت 12 مباراة “الأحمر يتفوق”، ويمتلك المارد الأحمر انتصارات عديدة أمام نظيره المغربي وداد الأمة:

12 مباراة جمعت الفريقين قبل مواجهة اليوم التي ستجمع بينهما، وبالأرجح المرة الثانية على التوالي التي يلتقي الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث التقى الفريقين في نهائي النسخة الماضية في المغرب وعلى نفس الملعب مركب محمد الخامس وكانت المباراة النهائية محدد لها مباراة واحدة فقط “ذهاب”، وتمت اقامتها في المغرب وخطف الخصم المغربي البطولة من المارد الأحمر بنتيجة هدفين دون رد.

حقق المارد الأحمر 5 انتصارات على وداد الأمة، وكان التعادل في 4 مباريات، وهزيمة في 3 لقاءات.

بطولة دوري أبطال أفريقيا 2011 انتهى لقاء الفريقين بالتعادل “دور المجموعات”.

بطولة دوري أبطال أفريقيا 2016 “ذهاب” التعادل السلبي بين الفريقين، وفوز الأهلي في مباراة الإياب “دور المجموعات”.

مواجهات الأهلي والرجاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

مباراة الأهلي والوداد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 اليوم ليست المواجهة الأولى التي تجمع بين المارد الأحمر و وداد الأمة، حيث جمع الفريقين في نهائي بطولة أفريقيا 3 لقاءات:

المرة الأولى: كان الفوز من نصيب الوداد الرياضي المغربي في 2017 : وكانت النتيجة في المباراة الأولى بالقاهرة التعادل الإيجابي 1-1، نتيجة مباراة العودة فاز الوداد في المغرب ب نتيجة هدف دون رد للمغرب.

المرة الثانية: أقيمت مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 على ملعب مركب محمد الخامس “وكانت مباراة واحدة فقط” وحقق الغريم المغربي الفوز على المارد الأحمر وخطف كأس البطولة.

المرة الثالثة: هي المباراة المرتقبة والتي ستقام اليوم على نفس الملعب مباراة الأهلي والوداد المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 “إياب” وكانت نتيجة مباراة الذهاب فوز الأهلي على وداد الأمة 2-1، واليوم سوف يستطر التاريخ عقب انتهاء مباراة الاهلي والوداد اليوم من هو بطل أفريقيا 2023؟.

سيناريوهات تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

من خلال السطور التالية سوف نسلط الضوء على سيناريوهات تتوج الأهلي باللقب واسترداد كأس الأميرة السمراء في الجزيرة:

1- الفوز بأي نتيجة يمنح المارد الأحمر اللقب.

2- التعادل يمنح الأهلي اللقب وذلك بإجمالي مجموع المباراتين.

3- التتويج بضربات الترجيح حال الخسارة في لقاء الإياب، وذلك في حال انتهى اللقاء بنفس نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت بالقاهرة 2-1 للوداد.

4- الخسارة بأي نتيجة أعلى من 2-1 بشرط ألا يزيد الفارق عن هدف واحد، مثل 3-2 أو 4-3 وهكذا، تطبيقًا لقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.