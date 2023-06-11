pdf .. تحميل نتائج السادس الابتدائي نينوي الدور الأول 2023 الموصل وجميع الأقضية بالعراق

نتائج السادس الابتدائي نينوي، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل طلاب وطالبات السادس التمهيدي من أجل الحصول علي رابط نتيجة السادس التمهيدي وبات الكثير في محافظة نينوي يريدون الحصول علي النتيجة بالوقت الحالي عقب اعلان النتيجة في جميع المحافظات واعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اعتماد النتيجة بالساعات الماضية ويسعي الكثير من الطلاب الحصول علي نتائج السادس التمهيدي بالوقت الحالي ونوفرها من خلال موقعنا .

تحميل نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2023

وكشفت بالساعات الماضية المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى اليوم الاحد الموافق الحادي عشر من يونيو الجاري عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الاول للعام الدراسي 2022-2023 ومن خلال موقعنا البديل نوفر لحضراتكم الأن رابط الحصول علي النتيجة .

واعلنت وزارة التربية والتعليم أن باقي حالياً عدة محافظات جاري العمل علي رفع النتائج الخاصة بهم بالايام القادمة ولم تحدد وقت معين ونتابع مع حضراتكم اهم الأخبار بالايام القادمة فور توفير النتجة علي مواقع الوزارة .

نتائج السادس الابتدائي نينوي