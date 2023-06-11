رابط natija.moel.ly نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل طلاب الشهادة الإعدادية من أجل استخراج النتيجة الخاصة بالمرحلة الإعدادية في ليبيا عقب انتهاء الطلاب والطالبات من اداء عملية امتحانات التعليم الأساسي في جميع المحافظات الليبية، وجدير ان عملية امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول 2023 اداها الطلاب بدون اي مشاكل او حالات غش، وحالة من الترقب من قبل الطلاب بالوقت الحالي من أجل الحصول علي النتيجة عقب اعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية .

وجدير ان طلاب المرحلة الإعدادية في ليبيا بدء عملية الامتحانات بداية من اليوم الثلاث الموافق الثالث والعشرون من مايو وإنتهي في السابع من يونيو الجاري، وتجري بالوقت الحالي عملية التصحيح الخاصة بامتحانات الطلاب وينتظر الجميع الحصول علي النتيجة بفارغ الصبر واعلنت مصادر ان النتيجة سوف تعلن في الخامس عشر من الشهر الجاري في جميع ادارات التعليم على مستوى التراب الوطني.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023 برقم الجلوس وتمت عملة امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بدون اي مشاكل من قبل الطلاب او حالات عش واجهتها الوزارة، أو الطلاب ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الاول 2023 2023 عقب الإنتهاء من جميع عمليات التصحيح في جميع المحافظات في ليبيا . natija.moel.ly نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 وسوف نعمل علي توفير نتائج الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات في ليبيا “طرابلس، مصراته، بنغازي، طبرق” عقب رفعها علي مواقع الوزارة ويمكن للجميع الاستعلام من خلال الرابط التالي:- نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023.