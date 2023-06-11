استقرار واضح !! سعر الأسمنت اليوم 11 يونيو 2023 يحقق رقم قياسي بتاريخ اليوم في مصر

حتى الآن البحث حول سعر الأسمنت لا يتوقف، فكل يوم يدل السؤال المعتاد عن سعره، مرتفع بمحركات بحث جوجل، حيث أن الأشخاص يتساءلون عن سعر الأسمنت اليوم 11 يونيو ، وكما نعلم أن الأسمنت ضروري في عملية البناء، لذا يريد التعرف على سعره غالبية الأشخاص الذين يرغبون في القيام بأعمال البناء، وتجدر الإشارة بأن سعره كان مرتفعًا باخر فترة، لكنه بدأ في التراجع مرة أخرى بالأيام السابقة، وفيما بعد سوف نتعرف على سعره اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م.

سعر الأسمنت اليوم 11 يونيو

شهد سعر الأسمنت اليوم 11 يونيو استقرارًا بشكل واضح، إذ أن سعره اليوم جاء ليكون كالتالي:

بلغ سعر الأسمنت المسلح اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي، 2,050 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن الأسمنت شركة النصر بلغ اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 2,010 جنيهًا مصريًا.

كما أن ثمن أسمنت المخصوص وصل اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1,990 جنيهًا مصريًا.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 11 يونيو 2023

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 11 يونيو 2023 حتى سجلت التالي:

بلغ سعر أسمنت العسكري بلغ اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1,880 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر أسمنت شركة حلوان اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1,990 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر أسمنت سيناء 42.5 بلغ اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1,890 جنيهًا مصريًا.