بشرى سارة الكل هيلبس دهب!! سعر الذهب اليوم 11 يونيو 2023 يسجل أقل سعر

السؤال الذي اعتدنا عليه كل يوم، والمتكرر من قبل المواطنين بجمهورية مصر العربية، حول سعر الذهب اليوم يرتفع بمحركات بحث جوجل العالمية، إذ أننا نعلم أن سعر الذهب متغير بشكل دائم، ونعلم أيضًا أن الذهب من أفضل الأمور للاستثمار، وفيما يلي سوف نتعرف سويًا على سعر الذهب اليوم 11 يونيو 2023 بشيء من التفصيل والاهتمام، وذلك في مختلف العيارات الثلاثة المعدن الأصفر، بجانب الحنيه الذهب، وكذلك سعر جرام الذهب الاقتصادي، فقط تابعونا.

سعر الذهب اليوم 11 يونيو 2023

جاء سعر الذهب اليوم 11 يونيو 2023 متراجعًا بشكل ملحوظ، حيث أنه سجل في العيارات المختلفة كل ما يلي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 2674 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، بلغ لما يقرب من حوالي 18720 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1997 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب الاقتصادي والجنيه المصري

من الجدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم شهدت تراجعًا واضحًا، وقد سجلت في سعر الجرام الاقتصادي، وكذلك الحنيه الذهب، كلًا مما يلي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1553 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر الجنيه المصري وصل اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 18720 جنيهًا مصريًا، لعيار 21.