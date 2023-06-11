“اسعار مواد البناء في تراجع مستمر” تعرف الآن على سعر الحديد اليوم 11 يونيو 2023 في مصر

الحديد متذبذب في السعر، لذا يتم التساؤل من قبل عدد ضخم من المواطنين عن سعر الحديد اليوم 11 يونيو ، فمن الجدير بالذكر أنه شهد استقرارًا متتاليًا في الأيام السابقة، فهل هذا الاستقرار ما زال مستمرًا حتى اليوم؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في السطور القادمة، من خلال الاطلاع على أسعار الحديد اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م.

سعر الحديد اليوم 11 يونيو

اعتنى بالتعرف على سعر الحديد اليوم 11 يونيو ، عدد هائل من الأشخاص، وذلك لأن العديد منهم يرغبون في شراء الحديد في مواد البناء، لذا يريدون معرفة إلى أين وصل سعره اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023، فمن الجدير بالذكر أن سعر الحديد اليوم جاء مستقرًا، وففيما يلي سعر الحديد اليوم:

بلغ ثمن حديد المراكبي اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 28500 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن حديد السويس للصلب، اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، بلغ لما يقرب من حوالي 32050 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن حديد الجيوشي، بلغ اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م لما يقرب من حوالي 23350 جنيهًا مصريًا.

أسعار الحديد اليوم الأحد 11 يونيو

جاءت أسعار الحديد اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، مستقرة، إلى أن سجلت التالي:

بلغ ثمن جديد عز اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 32135 جنيهًا مصريًا.

كذلك بلغ ثمن حديد بشاي، اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 29000 جنيهًا مصريًا..