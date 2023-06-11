كيلو البانية وصل 150 جنية !! تعرف على أسعار بورصة الدواجن اليوم 11 يونيو 2023 في مصر

نعرف أن السؤال عن أسعار بورصة الدواجن اليوم 11 يونيو ، يزداد من قبل المواطنين بمصر، وذلك من دون توقف، فتجدر الإشارة بأن الفترة التي مضت شهدت زيادة بشكل جنوني في أسعار بورصة الدواجن، لكن في الحقيقة أنه بعد ذلك بدأت في التراجع، إلى أن استقرت سعرها في الأيام السابقة، أما عن أسعارها اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م، فسوف نرفقها لكم فيما يلي.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 11 يونيو

لقد ارتفعت أسعار بورصة الدواجن اليوم 11 يونيو ، حتى سجلت التالي:

بلغ ثمن الدجاج الأبيض اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023، لما يقرب من حوالي 71 جنيهًا مصريًا بالمزرعة، وكذلك سجلت حتى 81 جنيهًا مصريًا للمستهلك.

كما أن قمن الفراخ الساسو بلغ اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023، لما يقرب من حوالي 80 جنيهًا مصريًا بالمزرعة، أما للمستهلك فإن سعرها وصل حتى 90 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن الدجاج البلدي بلغ اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023، لما يقرب من حوالي100 جنيهًا مصريًا، وذلك بالمزرعة، أما للمستهلك، فبلغت حتى 110 جنيهًا مصريًا.

أسعار البانيه اليوم الأحد 11 يونيو 2023

ارتفع سعر البانيه اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023، حتى سجل التالي:

وصل سعر البانيه اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023، لما يقرب من حوالي 170 جنيهًا مصريًا.

كذلك بلغ ثمن الأوراك اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023، لما يقرب من حوالي 85 جنيهًا مصريًا للكيلو.

كما أن ثمن الكبد والقوانص بلغ اليوم الأحد الموافق من 11 يونيو 2023، لما يقرب من حوالي 85 جنيهًا مصريًا، وذلك للكيلو الواحد.