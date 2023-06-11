رابط emis.moe.gov.jo تسجيل الدخول إلى علامات الطلاب 2023 الاردن الفصل الثاني تسارعت عمليات البحث من الجانب الخاص في دوله الأردن من الطلاب عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2023، وعلمت وزارة التربية، والتعليم في الأردن أن كل النتائج سوف تكون متاحة من خلال منصة أوبن ايمس الإلكترونية.

رابط emis.moe.gov.jo تسجيل الدخول إلى علامات الطلاب 2023 الاردن الفصل الثاني

هذه المنصة الشاملة لكل الفترات التعليمية المختلفة، والتي أعلنتها وزارة التربية، والتعليم وضمت المنصة كثير من الخدمات المختلفة، ومنها خدمات التعليم عن بعد، ومتابعة الطلاب للدروس، والامتحانات، والاستعلام عن النتائج في المراحل التعليمية المتعددة، وسوف نوافيكم بالتفاصيل من موقع البديل.

نتائج الطلاب 2023 الأردن

أشارت وزارة التربية، والتعليم أن عملية تصحيح الامتحانات في الأردن ما زالت مستمرة، ويجب على كل الطلاب التحلي بالصبر حتى تنتهي من التصحيح، والمراجعة لكل الأوراق لضمان عدم تواجد أي أخطأ ثم بعد ذلك سيتم اعتماد النتيجة من جانب الوزير ثم رفعها على المنصة، وأشارت الوزارة أن النسب الابتدائية للنجاح وصلت أكثر من 85 % من عدد الطلبات الطلاب، والإجمالي للمتقدمين للامتحانات في كل المراحل التعليمية، ووصل عدد المتقدمين 140,000 طالبة، وطالب يتم عملية تصحيح الأوراق لهم.

نتائج التوجيهي في الأردن منصة أوبن إيميس

الوزارة أكدت أنه يجب على كل الطلاب، وأولياء الأمور التسجيل في المنصة الخاصة بالنتائج، وهي منصة أوبن ايمس الإلكترونية، وذلك من أجل الحصول على كل النتائج فور ظهورها بسهولة، ولكن بعض الخطوات في أعمال التسجيل، وهي كالآتي:

الدخول على الموقع الخاص بمنصة أوبن ايمس من هنا . إدخال اسم المستخدم بالكامل. .الضغط على تسجيل الدخول. الضغط على أيقونة الأكاديميين. اختيار تقرير من خلال الأيقونة. اختيار الاستعلام، وتظهر النتائج بشكل فوري، وسريع.

في نهاية المقالة تابعنا معكم رابط emis.moe.gov.jo تسجيل الدخول إلى علامات الطلاب 2023 الاردن الفصل الثاني الذي تنتهون من أداء الامتحانات لذلك قامت الوزارة بسرعة العمل على إنهاء الاعتماد للنتيجة، وظهورها على منصة أوبن ايمس.