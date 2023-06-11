تنسيق التمريض العسكري للبنين والبنات بعد الشهادة الاعدادية 2023/2024 المؤشرات الأولية أعلنت بعض المحافظات عن النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية لعام 2023 حيث إن الطالبات، والطلاب بدئوا في البحث عن التنسيق للأطباء العسكريين، أو التمريض العسكري عندما يكون الشخص مستعدًا لذلك فيريد معرفة الشروط الخاصة بالتقدم، والالتحاق بالمدارس العسكرية للذكور، والإناث الخاصة بالتمريض في كل محافظات مصر ونقدم التفاصيل من خلال موقع البديل.

تنسيق التمريض العسكري بعد الشهادة الإعدادية

عندما تحتاج إلى وظيفة خاصًة بالقوات المسلحة فهناك مزايا عديدة في الالتحاق بالتنسيق التمريض العسكري بعد الشهادة الإعدادية، ومنها:

الكثير من الطلاب في المدارس الإعدادية يسعون إلى دخول المدارس العسكرية للتمريض.

يرجع ذلك إلى أهمية هذه المدارس التي تسهل العمل دون البحث عن وظائف بعد التخرج.

بعد الإعدادية يلتحق الطالب بالمؤسسة الصحية، أو كلية التمريض.

مدة الدراسة تكون ثلاث سنوات في كلية الحربية الخاصًة بدراسة الطالب.

تخرج الطالب بعد الدراسة يتم تكليفه بالمدارس، أو المؤسسات العسكرية للعمل رقيب متطوع، والحصول على زيادة في الراتب.

اشترطت وزارة الدفاع الوطني بعد التنسيقات للتمريض العسكري حصول الطالب على درجه تقل عن 270 درجة في الشهادة الإعدادية.

التمريض العسكري بعد الانتهاء من المراحل الإعدادية

تجدر الإشارة هنا أن الشروط تتعلق في تنسيق التمريض العسكري بالطلبة الحاصلين على الثانوية العامة بعد ما أعنت وزارة التربية، والتعليم بدلا من التمريض بعد الدورة الإعدادية.

لاكن القوات المسلحة ألغت طلبات الطلاب الإعدادية منذ عام 2015 حيث تقدم بالمتطلبات التالية طلاب المرحلة الثانية، والأزهر العلمي علوم بما لا يقل عن 60 % من إجمالي الطلاب البنين.

تنسيق التمريض العسكري للبنين والبنات بعد الشهادة الاعدادية 2023/2024 المؤشرات الأولية

الطلاب الذين يسجلون في مدرسة التمريض المتوسطة بالأكاديمية القبة العسكرية، والفتيات في التمريض بأكاديمية المعادلة العسكرية.

تم الإعلان عن النتائج، وبعض المحافظات على مستوى الجمهورية، وينتظر كثير من الطلاب النتائج تنسيق التمريض العسكري للبنين والبنات بعد الشهادة الاعدادية 2023/2024 المؤشرات الأولية خلال هذه الفترة التي يحتاجها.