تنسيق الثانوي العام لطلاب الشهادة الإعدادية جميع المحافظات 2024/2023 وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء الطالبات، والطلاب الخاصين للصف الثالث الإعدادي من أداء الامتحانات للترم الدراسي الثاني، وصدور أيضًا النتائج على موقع الوزارة التربية، والتعليم بدأت عمليات البحث تزيد بشكل كبير على تنسيق دخول الثانوية العامة، والتي تعد من أهم المدارس التي يرغب الكثير من أبنائنا الطلاب في الالتحاق بها، وكل منهما يتجه إلى استكمال العمل إلى دخول الجامعة بعد أداء الثانوية مباشرة، وبذلك نقدم لكم التفاصيل عبر موقع البديل.

تنسيق الثانوي العام لطلاب الشهادة الإعدادية جميع المحافظات 2024/2023 وزارة التربية والتعليم

تعد المراحل الشهادة الثانوية أهم المراحل الأساسية في حياة كل الطلاب لذلك نلاحظ وجود الكثير من البحث الذي يكون مكثفًا على تنسيقات الثانوية العامة، وليست طلابًا فقط بلا أولياء الأمور في مختلف المحافظات، وذلك باختلاف النسب الخاصة بالنجاح، وبناء على نسبة النجاح للطالب يكون التنسيق الخاص به.

فالكثير من الطلاب يحتاج الالتحاق للثانوية العامة المتواجدة في كل أنحاء مصر، وذكر وزير التربية، والتعليم أن صدور نتائج الشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي، ورفع النتائج عبر الموقع للتربية، والتعليم، من هنا وبعد المواقع الإلكترونية الأخرى.

تنسيق القبول بالثانوي العام مختلف المحافظات 2023- 2024

من المتوقع أن التنسيقات لدخول الثانوية العامة في محافظة القاهرة تكون النسبة بين 235 إلى 245 درجة حيث إن نسبة النجاح جاءت للطلاب حوالي 85 % للشهادة الإعدادية، ومن المتوقع ما يلي:

إن تكون درجة تنسيق في محافظات الجيزة فوق 220 درجة.

درجه التنسيق محافظة الإسكندرية 225 درجة.

محافظات الوادي الجديد 234 درجة.

محافظة بورسعيد من 230 إلى 235 درجة .

محافظة سوهاج 255 درجة.

محافظة الدقهلية 250 درجة.

محافظة دمياط من 235 إلى 240 درجة.

في نهاية المقال نحب تذكيركم سوف تقوم المديريات الخاصة بالتربية، والتعليم بالإعلان عن تنسيق الثانوي العام لطلاب الشهادة الإعدادية جميع المحافظات 2024/2023 وزارة التربية والتعليم، وسوف نوافيكم أيضا بها لحظه بلحظه.