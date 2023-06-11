رابط نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2023 الفصل الدراسي الثاني الدور الاول من خلال رابط موقع نتائجنا ، يبحث طلبة وطالبات الصف الثالث متوسط العراق خلال هذه الايام عن رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الاول لهم الفصل الدراسي الثاني ، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات ، حيث بدء طلاب الصف الثالث متوسط العراق الامتحانات يوم الاول من شهر يونيو 2023 ، وتستمر الامتحانات حتي يوم السبت الموافق ١٧ من الشهر ذاته ، ونستعرض معكم من خلال السطور التالية رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط العراق من خلال موقع نتائجنا وكذاك موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الالكتروني

نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول

يقوم طلاب الصف الثالث متوسط العراق بأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الاول حيث بدء طلاب العراق في اداء الامتحانات يوم الخميس الموافق ١ من شهر يونيو وتستمر الامتحانات لمدة ١٧ يوم حتي يوم الخميس الموافق ١٧ من الشهر ذاته ، وقام الطلاب بأداء امتحانات مواد التربية الاسلامية واللغة العربية وايضا امتحان اللغة الانجليزية يوم ٤ من الشهر الجاري ، وامتحان الرياضيات وامتحان الاجتماعيات ، ومن المقرر ان تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بالاعلان عن نتيجة الصف الثالث متوسط العراق ٢٠٢٣ بعد الانتهاء من عمليات التصحيح داخل الكنترلات التابعه لها في جميع انحاء المحافظات العراقية

رابط موقع نتائجنا للاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط الدور الاول

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث متوسط العراق الاستعلام عن نتيجة الدور الاول للفصل الدراسي الثاني الخاصة بهم من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية: