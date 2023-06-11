نتائج الطلاب 2023 الاردن للفصل الدراسي الثاني عبر منصة أوبن ايمس الأردن open emis.moe.gov.jo تعتبر هذه المنصة إلى المنصات الأشهر التي بدا البحث عليها يصبح بشكل رهيب في الأيام الأخيرة، وذلك من قبل أولياء الأمور، والطلاب الراغبين في الاطلاع على النتائج للفصل الدراسي الثاني خاصة بعد إعلان الوزارة للتربية الأردنية عن اقتراب موعد ظهور النتائج التي سوف يتم الرفع النتيجة على رابط منصة اوبن ايمس الإلكترونية حتى يتمكن كل الطلاب من التعرف على النتائج بشكل إلكتروني.

‏اوبن ايمس علامات الطلاب 2023

من المنتظر خلال الأيام المقبلة تواجد الإعلان عن النتائج النهائية الفصل الدراسي الثاني في المراحل الابتدائية والإعدادية أيضًا يتمكن الطلاب، والأهالي من معرفة كل المواد التي تم أبناؤهم الاختبار فيها منذ أيام قليلة.

ومن الجدير بالذكر أن منصة اوبن ايمس أصبحت أهم من المنصات التعليمية عن بعد في المملكة الأردنية والتي اهتمت بتقديم كل الخدمات التعليمية التي يحتاجها الأساتذة والطلاب وكذلك أولياء الأمور بهدف حماية الطلاب والمواطنين من الأمراض.

نتائج الطلاب 2023 الاردن للفصل الدراسي الثاني عبر منصة أوبن ايمس الأردن open emis.moe.gov.jo

وزارة التربية الوطنية بالأردن أتاحت رابط اوبن ايمس لعلامات الطلاب لعام 2023 ، وذلك كي يتمكن الطلاب بأولياء أمورهم من استخراج كل العلامات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قيام المستعلم بالدخول إلى رابط المنصة الخاصة اوبن ايمس، ومن هنا.

إدخال اسم المستخدم، وكلمة السر الخاصة بذلك الشخص بشكل صحيح.

اختيار اللغة، وهي اللغة العربية، أو الإنجليزية حسب لغة المتقدم.

اختيار ملف من القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية

ثم اختيار كلمه أكاديمي.

عرض النتيجة، والانتهاء من التحميل في بضع الدقائق.

في نهاية المقال نقدم لكم كل ما هو جديد حول تمكين الطلاب من التعرف على النتائج بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب للمدارس عن طريق نتائج الطلاب 2023 الاردن للفصل الدراسي الثاني عبر منصة أوبن ايمس الأردن open emis.moe.gov.jo .