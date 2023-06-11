لحظة بلحظة .. بث مباشر مباراة الاهلي والوداد بدون تقطيع على يلا شوت

يبحث العديد من الشباب المشجعين لنادي الأهلى العريق عن قنوات ومواقع مجانية تقوم ب بث مباشر مباراة الاهلي والوداد، وذلك حتى يتمكنوا من مشاهدة المباراة داخل المنزل بكل سهولة، لذلك وحرصا على تلبية طلبه الجماهير تم توفير أكثر من سبع قنوات فضائية لعرض مباراة اليوم في نهائي ابطال افريقيا، كما يمكنك حضور المباراة و شراء تذكرتك من خلال موقع تذكرتي الرسمي وهو موقع خاص فقط بمباراة كرة القدم العالمية والمصرية، وفي هذا المقال نوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

بث مباشر مباراة الأهلي والوداد

تم توفير عدد كبير من القنوات المغربية والعربية لعرض مباراة نادي الأهلي والوداد ليوم الأحد القادم يمكنك البحث عن هذه القنوات بأسمائها الآتية:

قناة: TNT المغربية.

قناة 3 Sport.

قناة ZDF الفضائية.

قناة IRIB.

قناة ARD Das Erste الرياضية.

كما يوجد العديد من المواقع المجانية على موقع جوجل الرسمي يتم فيها عرض المباراة بشكل مباشر وصريح كل ما تحتاجه هو شبكة انترنت جيدة ومن ثم الاستمتاع بالمباراة دون دفع أي رسوم اضافية.

تردد قنوات عرض مباراة الأهلي والوداد

في حال كونك غير ممتلك لهذه القنوات فيمكنك الحصول عليها بكل سهولة من خلال كتابة التردد الخاص بهم على القمر الصناعي لتلفازك، واليك التفاصيل:

تردد قناة Iran 3: رأسي، معدل، 11555، ترميز 30000.

تردد قناة ZDF : استقطاب افقي، 11954، معدل، ترميز 27500

تردد قناة Idman: استقطاب افقي، معدل الترميز 20400، تردد 11169.

موعد مباراة نادي الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا

تم تحديد موعد رسمي وخاص بموعد مباراة النادي المغربي الوداد ونادي القرن نادي الاهلي وهو يوم السبت القادم من شهر يوليو الموافق يوم الحادي عشر، وسوف يتم بدء المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما سوف يتم اللعب على الأراضي المغربية في الرياض وبالتحديد في ملعب مركب الملك محمد الخامس.

كما يمكنك حضور المباراة مباشرة في ارض المغرب العربي وذلك بعد توفير النادي الاهلي لاكثر من الفين وخمسمئة تذكرة حضور مخفضة الثمن لجميع مشجعي نادي الاهلي، ويتراوح سعر تذكرة مباراة الاهلي والوداد من 500 وصولا الى 1000 جنيه مصري للفئة العليا.