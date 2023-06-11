بشري سارة للجميع تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو 2023 لجميع العاملين بالقطاع الحكومي بمناسبة عيد الاضحى

تم توجيه تعليمات حاسمة من قبل وزارة المالية إلى جميع الجهات الحكومية، رواتب شهر يونيو تطالبهم بتكثيف جهودهم لإنهاء إجراءات صرف رواتب الشهر الحالي بأسرع وقت ممكن، اعتبارًا من الأول من يونيو عام 2023، يهدف ذلك إلى التحضير لصرف الرواتب في يوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من يونيو من نفس العام، وتأتي هذه الخطوة لضمان سلامة واستقرار صرف الرواتب للموظفين في الوقت المحدد وتلبية احتياجاتهم المالية.

رواتب شهر يونيو 2023

أكدت الوزارة في بيانها أن هذا التوقيت يتزامن مع انتهاء فترة عمل نظام الجوالات السريعة، وفقًا لتوجيهات البنك المركزي السعودي المشار إليها في التعميم رقم 44064340 والصادر في تاريخ 13-8-1444 هـ. وتأتي هذه الخطوة لتنظيم وتنسيق عملية الجوالات السريعة وضمان سلامتها وفاعليتها في الوقت المحدد.

أكدت الوزارة في توجيهاتها على أهمية الاهتمام بالبيانات المرسلة المتعلقة بعمليات الدفع، وضرورة التحقق من دقة هذه البيانات. كما شددت الوزارة على أهمية توجيه أوامر الدفع إلى الحسابات البنكية الصحيحة المرتبطة برواتب الموظفين في البنك المركزي، والتأكد من صحة ودقة المعلومات المدرجة في سجلات الرواتب، مثل اسم المستفيد ورقم الآيبان ورمز البنك. وتأتي هذه التوجيهات لضمان سلامة وصحة العمليات المالية وتفادي أي أخطاء أو تبعات غير مرغوب فيها.

جدول صرف رواتب التأمينات

شهر تاريخ صرف الرواتب التاريخ الميلادي التاريخ الهجري يونيو 1 يونيو 12 ذي القعدة 15 ذي القعدة يوليو 2 يوليو 14 ذي الحجة عام 1444 هجرية – أغسطس 1 أغسطس – 14 محرم

شروط الحصول على راتب التأمينات

وتجدر الإشارة إلى أن هناك شروط يجب توافرها للحصول على راتب التأمينات الاجتماعية: