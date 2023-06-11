صدرت على سيرفرات الدرايف pdf نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوى برقم المقعد والاسم | نتائج السادس الابتدائي

تتجه الأنظار حاليًا إلى نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوى، حيث ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر إعلان لعام 2023 الدور الأول. بينما قامت معظم المحافظات بالفعل بالإعلان عن النتائج وتوفيرها للطلاب بشكل إلكتروني في ملفات PDF جاهزة للتحميل. وبالتالي، يترقب الجميع بفارغ الصبر إعلان نتائج محافظة نينوى وتوفرها لهم للاطلاع عليها ومعرفة نتائج جهودهم في الامتحان، صرح السيد خالد الشاهين، مدير عام تربية نينوى، بأن نتائج امتحان السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023 ستُعلن يوم الأحد الموافق 11 يونيو الحالي، عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوى

ويجدر بالذكر أن محافظة نينوى من بين المحافظات العراقية التي لم تُعلن نتائج الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول حتى الآن، وذلك بسبب العدد الكبير من طلاب المرحلة الابتدائية في المحافظة، بدأت إجراءات إعلان نتائج الدور الأول نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوى لعام 2023 في مختلف المحافظات العراقية في بداية شهر يونيو الجاري، تتمثل الخطوات في كل محافظة في مراجعة وتقييم أوراق إجابات الطلاب المشاركين في الامتحان، تم تخصيص رابط إلكتروني يتم الوصول إليه عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023. يمكنكم متابعة الخطوات التالية للوصول إلى النتائج:

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوى

طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوى بسهولة ويسر من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى الرابط الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا. عند الوصول إلى الصفحة، ستجد نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة نينوى لعام 2023 معروضة لك. إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب، ثم قم بالضغط على زر البحث لعرض النتائج والمجموع الكلي للطالب.

يهمنا أن نذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية ستعلن عن رابط نتائج كل محافظة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تكون الكشوفات جاهزة.