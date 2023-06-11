نتيجة مباراة الاهلى والوداد يتابعها عشاق المارد الأحمر في جميع أنحاء الوطن العربي المباراة الهامة والمرتقبة التي تجمع بين الأهلي المصري ونظيره الوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2023 حيث تزايد حماس المباراة مع إحراز الهدف الأول للوداد دون أي رد من النادي الأهلي بهدف.

مباراة الأهلي والوداد

في ذلك التقرير نتابع مع حضراتكم نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي التي تعد من أقوى المباريات في هذه البطولة حيث ينتظر الجميع أن يقدم الفريقين وجبة كروية دسمة تليق بكرة القدم العربية والأفريقية وتليق بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الاهلى والوداد ومع دخول موعد انطلاق المباراة بدأ عشاق الفريقين في كل بلدان الوطن العربي يبحثون عن القنوات التي تقوم بعرض المباراة على الهواء سواء كانت قنوات مشفرة أو قنوات مجانية حيث كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين يوم الأحد الماضي على أرضية إستاد القاهرة الدولي وبحضور ما يقرب من 60 ألف متفرج انتهت بفوز الأهلي المصري بنتيجة 2/1.

موعد مباراة الاهلى والوداد

ويوافق موعد مباراة العودة في النهائي بين الأهلي المصري والوداد المغربي الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ويوافق موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويوافق ماتش الأهلي الساعة 10 بتوقيت الكويت وقطر والبحرين، ويأتي موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الساعة 11 بتوقيت عمان، ويوافق موعد مباراة الأهلي الساعة 8 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، ويأتي موعد ماتش الأهلي اليوم الساعة 10 مساء بتوقيت الأردن، ويأتي موعد ماتش الأهلي والوداد اليوم الساع 9 مساء بتوقيت السودان.

القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي والوداد

نستعرض معكم القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد حيث تعد قنوات بين سبورت من أهم القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد البيضاوي كما يعتبر البث الأرضي للقنوات المغربية من أهم القنوات الناقلة المجانية لمباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي.

ونستعرض معكم الترددات في السياق التالي:

تردد قناة بين سبورت 4

التردد: 11054.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة الرياضية المغربية

التردد: 11157.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل التصحيح: 3/4.

تردد قناة الرياضية المغربية tnt

القمر: نايل سات.

التردد: 11476.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الوطنية التونسية

القمر: نايل سات

التردد: 10795.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة Sky Sport 1

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

التردد: 12031.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة BT Sport 2 HD

القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.

التردد: 12515.

الأستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 22000.

نتيجة مباراة الاهلى والوداد

لحظة بلحظة نتابع معكم نتيجة وأهداف ماتش الاهلى والوداد حيث تقدم الوداد بهدف في شباك الاهلى من ضربة حرة ثابتة خدعت الشناوي وهزت الشباك بكل سهولة في الشوط الاول من المباراة..

وفي الدقيقة 78 أحرز اللاعب محمد عبدالمنعم هدف التعادل للنادي الأهلى والذي هز شباك الوداد من ضربة ركنية خطفها برأسه..