” اتفرج ببلاش” مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر يلا شوت لحظة بلحظة في دوري ابطال افريقيا || بث مباشر ماتش الأهلي والوداد

في مباراة الاهلي والوداد مثيرة، يتقابل في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، ستقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً في يوم الأحد. يسعى الفريق البيضاوي للفوز وتحقيق لقبه الرابع في تاريخه في بطولات الأندية الأفريقية، بعد الفوز في نسخ سابقة في الأعوام 1992 و2017 و2022، ستكون المباراة محط أنظار جماهير الكرة القارية، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة ومثيرة للغاية بين الفريقين المتنافسين.

مباراة الاهلي والوداد بث مباشر

في لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة، حقق الفريق الأحمر فوزًا ثمينًا على حساب الوداد، بنتيجة 2-1. افتتح بيرسي تاو التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة 45+4، وأضاف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 59. وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل سيف الدين بوهرة هدفًا للوداد في الدقيقة 86، هذه النتيجة تعزز آمال الأهلي في تحقيق التتويج باللقب، وتضع الوداد في موقف صعب في مهمته للعودة في مباراة الإياب، ستكون مباراة الاهلي والوداد بث مباشر حاسمة ومليئة بالتوتر والتحديات لكلا الفريقين.

مباراة الاهلي والوداد بث مباشر يلا شوت

ستقوم قنوات بي إن سبورت بنقل مباراة الاهلي والوداد النهائية في دوري أبطال أفريقيا، حيث تمتلك حقوق البث الحصرية لهذه البطولة، بعد تأهل الوداد المغربي للمباراة النهائية، بفضل أفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه في مواجهته مع صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة تعادل 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ستواجه الفريق الأحمر التحدي القوي.

تمكن الأهلي من تجاوز الترجي التونسي في نصف النهائي، حيث حقق فوزًا كبيرًا في لقاء الذهاب في رادس بنتيجة 3-0، وحقق الفوز في الإياب على ملعب القاهرة الدولي بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

ستكون المباراة النهائية منتظرة بشدة ومثيرة، وستقدم قنوات بي إن سبورت تغطية حصرية لهذه المباراة الحاسمة التي تجمع بين قوتين كبيرتين من كرة القدم الأفريقية.

مشاهدة مباراة الاهلي والوداد

تُقدم قناة بين سبورت 4 (beIN Sports 4) تغطية حصرية مباراة الاهلي والوداد البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا، وسوف تُبث المباراة مباشرة ومجانًا اليوم، يمكنك ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك باستخدام المعلومات التالية:

– التردد: 11054

– القمر الصناعي: نايل سات

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

– تصحيح الخطأ: 3/2

من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذا التردد، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة الحاسمة بين الأهلي والوداد البيضاوي دون أي تكاليف إضافية، استمتع بالمشاهدة وتابع النجوم وهم يتنافسون في هذه المواجهة الرياضية المثيرة.