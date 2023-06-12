هنا video فيديو أهداف مباراة الاهلي والوداد اليوم في دوري ابطال افريقيا | ملخص ماتش الاهلي والوداد

تشغل القنوات الناقلة أهداف مباراة الاهلي والوداد المغربي أذهان الكثير من المشجعين وعشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي. يسعى الجميع إلى معرفة الترددات الصحيحة للقنوات التي ستنقل المباراة بين الأهلي والوداد، حيث يتطلع الأهلي المصري لتحقيق الفوز في المباراة الحاسمة بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، تعد هذه المواجهة النارية فرصة للأهلي للفوز باللقب الحادي عشر في تاريخه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الاهلي والوداد

يبحث عشاق الأهلي في جميع أنحاء الوطن العربي عن طرق مجانية لمشاهدة أهداف مباراة الاهلي والوداد ومتابعة أحداثها المثيرة، يرغب الجميع في استقبال البث المباشر للمباراة عبر القمر الصناعي نايل سات ومعرفة الترددات الصحيحة للقنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة.

يهتم الجميع بمعرفة موعد المباراة بين الوداد والأهلي، بالإضافة إلى معرفة اسم المعلق الذي سيقوم بنقل أحداث المباراة المثيرة بين الفريقين. يسعى عشاق فريق الأهلي المصري إلى مشاهدة المباراة ومؤازرة فريقهم في النهائي، ويرغبون في الحصول على تجربة مشاهدة مجانية وممتعة لهذه المباراة المهمة في تاريخ النادي

تردد قناة tnt الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد

تقدم لكم معلومات حصرية موثوقة حول تردد قناة المغربية الرياضية على عدة أقمار صناعية لعام 2023، يمكنكم مشاهدة قناة المغربية الرياضية على الأقمار التالية:

1. قمر عرب سات 2023:

– التردد: 12383.

– معامل الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– تصحيح الخطأ: 3/4.

2. قمر النايل سات 2023:

– التردد: 11157.

– معامل الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– تصحيح الخطأ: 5/6.

3. قمر هوت بيرد 2023:

– التردد: 10872.

– معامل الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– تصحيح الخطأ: 3/4.

أهداف مباراة الاهلي والوداد

مباراة مثيرة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي الوداد البيضاوي المغربي.

ستقام المباراة على أرض ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الرباط. ستكون هذه المواجهة فرصة حاسمة للفريقين للتأهل والتقدم في بطولة المسابقة، ستكون المباراة محط أنظار جماهير الكرة المغربية والمصرية، ويتابعها عشاق الرياضة بشغف كبير.