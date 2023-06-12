حقيقة تسريب امتحان الدين ثانوية عامة 2023، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهور مجموعة من صفحات شاومينج مددداً ونشر مجموعة من الصورة التي تتعلق بامتحان التربية الدينية المقرر أن يؤديها الطلاب اليوم، بدأ الكثير من الطلبة والطالبات من الصف الثالث الثانوي بالبحث المكثف عن حقيقة تلك الصور وهل حقاً استطاعت صفحات شاومينج من الحصول على نسخة مسربة من الامتحان، رغم كل التصريحات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الفترة الماضية عن التسريبات إلا أن الطلاب تبحث عن أي أمل يجعلهم يحققون نسبة عالية من النجاح ولم يقف أمامها أي سؤال دون حله.

تسود حالة من الهدوء التامة منذ الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين ويترقب الطلاب من بعيد إلى بعيد صفحات الغش من أجل الحصول على معلومة تساندهم في الامتحان، اليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم حقيقة تسريب امتحان الدين ثانوية عامة 2023 وهل الإجابات المنشورة على صفحات شاومينج مؤكدة أما ذائفة.

حقيقة تسريب امتحان الدين ثانوية عامة 2023

قامت وزارة التربيةوالتعليم بنفي الأخبار المتداولة عن وجود صفحات شاومينج بيغشش تنشر تسريبات في مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة، حيث أكدت التعليم أن جميع صفحات شاومينج تحت المراقبة وأن الاختبارات يتم وضعها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وجهات مختصة ولا يمكن لأي شخص خارج الفريق الإطلاع عليها أو تسريبات لأنها تكون في سرية تامة وأن الصور المنتشرة على مواقع التواصل هي نماذج من امتحانات الثانوية العامة لكن على مدار السنوات الماضية وليس لها علاقة بالعام الدراسي 2023.

نظام امتحان الثانوية العامة 2023