توزيع درجات التربية الوطنية والدينية ثانوية عامة 2023 وما باقي المواد الغير مضافة للمجموع

توزيع درجات التربية الوطنية والدينية ثانوية عامة 2023، يبذل الطلاب أقصى الجهد كي يؤدجون امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة وهذا ما يجعلهم أكثر بحقثاً عن أدق التفاصيل التي تتعلق بالامتحانات، هناك مجموعة من المواد التي يؤديها الطلاب لكنها غير مضافة للمجموع ولذلك تحرص وزارة التربية والتعليم على عقد تلك الامتحانات في موعد محدد بعيداً عن موعد إجراء الامتحانات الأساسية والمضافة للمجموع.

اليوم هو الإثنين الموافق 12 من يونيو أول أيام امتحانات الثانوية العام في المواد خارج المجموع وفقاً للجدول الزمني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم الشهر الماضي، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة غداً الثلاثاء الموافق 13 من يونيو لليوم الثاني على التوالي امتحان الاحصاء والاقتصاد ضمن المواد خارج المجموع وتنطلق الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحاً، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة توزيع درجات التربية الوطنية والدينية ثانوية عامة 2023 .

توزيع درجات التربية الوطنية والدينية ثانوية عامة 2023

هناك مواد يؤديها الطلاب بشكل رسمي ويجب الحضور فيها لكنها لا تضاف إلى المجموع وجاء هذا المواد على النحو التالي

مادة التربية الوطنية 25 درجة ودرجة النجاح 12.5 درجة.

التربية الدينية 25 درجة ودرجة النجاح أيضاً 12.5 درجة.

الإحصاء 25 درجة والإقتصاد 25 درجة والمجموعة للمادتين 50 درجة ودرجة النجاح 25 درجة ولكنها غير مضافة للمجموع.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

بشكل رسمي سوف تعقد امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية بدايةً من يوم الأحد المقبل الموافق 18 من يونيو الجاري وتستغرق فترة الامتحانات شهر كامل وتنتهي في يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، والجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الثانوي تتم بنظامين مختلفين النظام الأول هو نظام الاختيارات والتي تكون هي النسبة الأعلى 85% ، والنظام الثاني هو المقالي والنسبة 15%، ويؤدي الطلاب الامتحانات ورقياً بنظام أوبن بوك لكن سوف تجرى عملية التصحيح بشكل إلكتروني لسرعة إعلان النتيجة.